Atrações musicais animam feira noturna do Mercado do Produtor em janeiro

A Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com feirantes, divulgou nesta quarta-feira (8) a programação musical de janeiro na feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar. Por já ser uma tradição na cidade, além de opção para comprar alimentos frescos e de boa qualidade, a feira noturna também é um ponto de encontro para amigos e familiares se divertirem, e a música ao vivo faz parte das noites de sexta dos mogianos que a frequentam.

As apresentações têm início às 19 horas. No dia 10 de janeiro, a música ficará por conta de Adney Andrade. O cantor Lúcio Negrão se apresentará no dia 17 e Eliana Miranda trará os grandes sucessos da MPB no dia 24. Fechando a programação, o cantor Eduardo Henrique se apresentará no espaço no dia 31.

A feira noturna do Mercado do Produtor é realizada às sextas-feiras, das 17 às 22 horas, na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550, no Mogilar.

Neste mês de janeiro, não haverá programação musical na Feira Noturna da rua Brás Cubas, que ocorre às quintas-feiras.

Inscrições

Estão abertas as inscrições para novos artistas que desejam se apresentar nas feiras noturnas. O novo formulário está disponível neste site. Os interessados devem apresentar o formulário preenchido, além de cópia de seu RG e currículo e/ou portfólio para auxílio na divulgação.

A documentação deve ser entregue na sede da Secretaria de Agricultura, no Mercado do Produtor Minor Harada, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone 4798-5136.