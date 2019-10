Autores do projeto ‘Cidade da Gente’ se encontram com alunos participantes

Em uma iniciativa da Secretaria de Educação de Suzano com a Suzano S/A, alunos da rede municipal participaram nesta terça-feira (29) de atividades ligadas ao projeto “Cidade da Gente”. Rodas de conversa com crianças do 4º ano do ensino fundamental ocorreram nas Escolas Municipais Professora Célia Pereira de Lima (Jardim Cacique), Engenheiro Isaías Martinelli Gama (Residencial Nova América), Adélia de Lima Franco (Jardim Amazonas) e Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel (Jardim São José).

Os escritores José Santos e Selma Maria, que coordenam a iniciativa, falaram com os estudantes das unidades envolvidas na pesquisa e na redação de temas ligados a Suzano sobre os mais de 70 livros infanto-juvenis por eles publicados e a respeito da inspiração e do processo criativo para a composição de prosa e verso, onde objetos e hábitos do dia a dia tornam-se a fonte de inspiração para a literatura.

No total, mais de 350 alunos da rede municipal de ensino contribuem para a elaboração da obra literária, a ser desenvolvida a partir de entrevistas, estudos de campo e visitas a locais de importância cultural, histórica e geográfica.

Estudantes e professores também apresentaram produções textuais relacionadas às pesquisas. Ao final das atividades, os autores do projeto "Cidade da Gente" doaram aos acervos bibliográficos das escolas exemplares de livros baseados nas experiências em outras cidades do País.

Os autores mostraram-se impressionados com o engajamento e a participação dos alunos da rede municipal de Suzano com o projeto literário. “São crianças curiosas, interessadas em contribuir e em mostrar o que sabem e o que podem fazer. Será uma experiência muito boa ajudar a compilar o esforço e a atuação de todos eles”, afirmou José Santos.

Para Erly Pereira Fernandes Jr., diretor da Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, o trabalho realizado na rede municipal sempre tem como prioridade o estímulo à produção textual e à leitura. “Iniciativas como esta são encorajadas amplamente e abraçamos o projeto ‘Cidade da Gente’ a partir do instante em que tomamos conhecimento”, disse.

Segundo o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, a previsão é de que os livros estejam disponíveis a partir do primeiro semestre do ano que vem. “Essa obra literária, além de estar disponível em todos os acervos escolares e nas bibliotecas públicas do município, contará com uma tiragem de 1,7 mil cópias. Será um marco para a cidade, que terá sua história contada pelos olhos de nossas crianças”, comentou.