Avenida Cívica recebe neste domingo o 24º Encontro Nacional Fusca Clube Mogi

O Fusca Clube de Mogi das Cruzes realiza neste domingo (17) o 24º Encontro Nacional, a partir das 9 horas, na Avenida Cívica. A expectativa dos organizadores é reunir milhares de pessoas, entre colecionadores e aficcionados por este, que é um dos modelos mais emblemáticos da história do mercado automotivo brasileiro. O evento também vai celebrar os 60 anos da Kombi, outro carro muito querido pelos fãs do segmento.

O encontro deve reunir colecionadores de diversas partes do país, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina. O local contará com praça de alimentação e o público poderá conferir mais de 2 mil carros expostos no estacionamento do Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos. Haverá também venda e troca de peças e acessórios antigos.

“Esta é mais uma excelente oportunidade para projetar o nome de Mogi das Cruzes dentro do cenário nacional do turismo. Esse encontro já é conhecido em todo o país, ele reúne pessoas de diversas partes e é, portanto, um grande prazer poder sediá-lo novamente”, destaca o secretário municipal de Cultura e coordenador municipal de Turismo, Mateus Sartori.

O Fusca Clube de Mogi das Cruzes possui em média 190 membros, que participam de diversos eventos do segmento ao longo do ano.

Além do apoio da Prefeitura, o evento também se propõe a ajudar o Fundo Social de Solidariedade. Assim, a entrada para o evento é gratuita, porém os organizadores pedem para que o público leve dois quilos de alimentos não perecíveis.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4722-4240 ou pela página do evento no Facebook.