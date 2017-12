Banda Sinfônica do Cempre do Botujuru vence campeonato nacional

Com 96,30% da pontuação possível, a Banda Sinfônica Escolar do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho, no Botujuru, foi a campeã nacional na categoria banda musical de concerto infantil no XXIV Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, realizado em Aracaju - Sergipe. Os jovens músicos, que integram o projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola promovido por meio da Secretaria de Educação, fizeram sua apresentação no último sábado e esta pontuação os coloca entre os melhores resultados do campeonato.

A banda, formada por alunos com idade entre 9 e 12 anos, se apresentou com as músicas Ironclad, de Sean O´Loughlin e Um Novo Horizonte, de Ewerton Siqueira Ravelli, maestro da banda e coordenador do núcleo do Cempre do Botujuru do projeto Pequenos Músicos. "Mogi está orgulhosa desta conquista. Parabéns a nossas crianças e monitores que fizeram este excelente trabalho. Nossa cidade tem vocação para o ensino de música, que atende cerca de 12 mil crianças em nossa cidade. É uma vitória de todos", disse o prefeito Marcus Melo.

Para Yara Caroline de Souza Pinto, 11 anos, que toca flauta e piccolo na banda, a experiência foi inesquecível. "Nossa foi muito legal, uma experiência muito boa viajar de avião com meus amigos. Quando anunciaram que a gente tinha ganhado foi uma emoção muito grande, a gente chorou", disse.

O índice de pontuação coloca a banda entre os melhores resultados de todo o campeonato, superando inclusive bandas de categoria sênior (idade livre e compostas por profissionais).

A Prefeitura apoiou a viagem dos alunos com a aquisição de 48 passagens ida e volta para Aracaju para 41 crianças e sete adultos, entre servidores e monitores do projeto. O grupo embarcou na sexta-feira e retornou no domingo.

A equipe venceu, em outubro, a grande final do Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, em Barra Bonita, São Paulo, e atingiu 90% do total da pontuação na categoria banda de concerto infantil, o que a credenciou a disputar o nacional.

A diretora do Cempre, Gisele Cristina de Oliveira Rodrigues Pinto, também acompanhou o grupo. A banda integra o projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola da Secretaria Municipal de Educação, que oferece aulas de musicalização em período de aula e ensino sinfônico no contraturno escolar para 11 mil alunos de 15 escolas municipais. "Foi uma grande experiência de vida para todas as crianças. Uma alegria imensa em comemorar esta vitória. A Prefeitura está sempre junto com nossas escolas com apoio do nosso prefeito", disse a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes.