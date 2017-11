Banda Sinfônica do Cempre vai a campeonato nacional em Aracaju

Ana Karoline Passos, de 11 anos, aluna do Cempre, está se preparando para fazer sua primeira viagem de avião. Ela e mais 40 alunos que integram a Banda Sinfônica Escolar do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho, no Botujuru, vão participar no dia 9 de dezembro do XXIV Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, que será realizado em Aracaju (SE). O grupo sairá de São Paulo no dia 8 de dezembro e voltará no dia 10.

Para a mãe de Rodrigo Araújo Gonçalves Ribeiro, 12 anos, que toca saxofone, o anúncio da viagem, animou toda a comunidade. "Todos estão muito envolvidos. Os pais se tornaram amigos e somos uma família. Essa iniciativa da Prefeitura fará a diferença na vida das nossas crianças, eles representarão muito bem nossa cidade", conta.

O prefeito Marcus Melo (PSDB) entregou, na última segunda-feira, as passagens para os alunos, que estarão acompanhados por mais sete profissionais. A apresentação da banda será no dia 9 de dezembro, às 11 horas.

"Num esforço grande, mesmo com todas dificuldades financeiras, a Prefeitura vai bancar o transporte das crianças e dos monitores. É uma grande alegria possibilitar a ida das crianças ao Campeonato Nacional para que elas representem Mogi das Cruzes e o Estado de São Paulo na competição. São 15 anos de história do ensino de música na cidade. É um orgulho termos um projeto como este. Vemos o quanto eles cresceram e evoluíram, todos já são vencedores", disse o chefe do executivo.

Para a secretária de Educação, Juliana Guedes, essa vai ser a melhor experiência para os alunos. "A escola deve dar oportunidade para que os alunos cresçam e ganhem novos horizontes e com a música nesta escola foi possível. Tenho certeza que este é só o começo, eles vão trazer muitas coisas bacanas para gente", ressalta.

O traslado e o alojamento em Aracaju (SE) foram disponibilizados pela Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, que organiza o campeonato. A banda formada por crianças de 9 a 12 anos, venceu em outubro a grande final do Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, realizada em Barra Bonita (SP), o que credenciou os jovens músicos, regidos pelo maestro Ewerton Siqueira Ravelli a participar da etapa nacional. O grupo, que integra o projeto Pequenos Músicos, foi o vencedor da categoria banda de concerto infantil para até 15 anos e atingiu 90% da pontuação possível.

Na etapa de Itaquera da competição, realizada em setembro, os alunos conquistaram o certificado de ouro, como melhor apresentação entre s instrumentais e o primeiro lugar geral dentre todos os grupos de concerto.