Banda Sinfônica Jovem e Coral Pequenos Músicos farão concerto nesta sexta

Marcado por mais um ano de sucesso, o projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, da Secretaria de Educação, fará nesta sexta-feira (1º), às 20 horas no Theatro Vasques, no Centro, um concerto de encerramento do ano letivo do projeto com a participação da Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e o Coral Pequenos Músicos da Escola Municipal Dr. Luiz Beraldo de Miranda, no Parque Olímpico. A programação terá temas de filme, canções folclóricas e MPB, além de músicas natalinas. A entrada é gratuita.

“Foi um ano marcado por muitas conquistas. Tivemos o início das aulas individuais para a Banda Sinfônica Jovem e nossas crianças tiveram a oportunidade de se apresentarem em diferentes bairros da cidade. A Banda Sinfônica Escolar do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho tem sido uma referência para as outras escolas e irá representar Mogi e o Estado de São Paulo no campeonato nacional em Aracaju”, disse a secretária de Educação, Juliana Guedes.

Cem crianças do Coral Pequenos Músicos, sob a regência do professor Cleber Felipe, abrirão a apresentação com músicas do folclore brasileiro, MPB e músicas natalinas. O maestro Lelis Gerson regerá a Banda Sinfônica Jovem. Com seus 72 componentes, a banda apresentará o repertório original para a Banda Sinfônica, temas de filme e canções de Natal. O encerramento será com os dois grupos.

“A Banda Sinfônica Jovem e o Coral Pequenos Músicos estão se preparando para emocionar o público com um repertório diferenciado, que também terá músicas natalinas para celebrar este período de festas. Foi um ano muito positivo para o projeto e vamos comemorar com todos”, contou o maestro Lelis Gerson, da Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, que atualmente coordena o projeto Pequenos Músicos.

A próxima apresentação da Banda Sinfônica Jovem será no dia 13 de dezembro, das 15 às 16 horas, no Ministério Público Federal, na capital. O projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação desde 2011, oferece aulas de musicalização em período de aula e ensino sinfônico no contraturno escolar para mais de 10 mil alunos de 15 escolas municipais. Oitenta profissionais, sendo 15 coordenadores e 65 monitores são responsáveis pelo ensino de música para as crianças da rede municipal de ensino.