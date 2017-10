Banda Sinfônica Jovem fará apresentação neste sábado com João Vitor Mafra no Cemforpe

A Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, que integra o projeto "Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola" fará neste sábado (7) às 19 horas no Auditório do Cemforpe, um concerto especial com a participação do cantor mirim João Vitor Mafra, sucesso do The Voice Kids, programa da Globo. Alunos de oito núcleos da iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Educação também participaram o evento, apresentando o que aprenderam nas aulas de música durante o ano. A entrada é gratuita.

A primeira parte do evento contará com a apresentação das bandas sinfônicas escolares. A primeira a se apresentar será a banda da EM Benedito Ferreira Lopes, na Vila Lavínia. Na sequência, os alunos da EM Profª Wanda de Almeida Trandafilov, o Parque São Martinho e do Cempre Oswaldo Regino Ornellas, em Jundiapeba farão uma apresentação em conjunto, assim como os da EM Dr. Luiz Beraldo de Miranda, no Parque Olímpico e da Profª Apparecida Ferreira Cursino, no Jardim Universo. A quarta apresentação será com os alunos de três escolas: EM Cecília de Souza Lima Viana (Taiaçupeba), Antonio Pedro Ribeiro (Moralogia) e Dr. Álvaro de Campos Carneiro (Jundiapeba).

A Banda Sinfônica Jovem, sob a regência do maestro Lelis Gerson, e o cantor mirim João Vitor Mafra vão emocionar o público com músicas nacionais e internacionais. O grupo é formado por 65 componentes, que realizam seus ensaios no Ciarte, por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Cultura e Educação. A novidade do grupo são as aulas individuais com professores específicos de cada instrumento.

O projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação desde 2011, oferece aulas de musicalização em período de aula e ensino sinfônico no contraturno escolar para mais de 10 mil alunos de 15 escolas municipais. Oitenta profissionais, sendo 15 coordenadores e 65 monitores são responsáveis pelo ensino de música para as crianças da rede municipal de ensino. O projeto conta ainda com a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes formada pelos monitores do projeto e alunos que mais se destacam na Banda Jovem.