'Batalha do Grau' realiza no próximo dia 2 primeiro campeonato de rimas em Poá Evento será realizado na Skate Park Poá, localizada na Avenida Leonor Bolsoni M Silva, 259, no Centro

Por Marcus Pontes - de Poá 21 MAI 2019 - 19h00

Evento do próximo domingo é idealizado pela 'Batalha do Grau', em Poá Foto: Divulgação Poá terá pela primeira vez na história um campeonato de rimas improvisadas. O evento, idealizado pela ‘Batalha do Grau’, será realizado no próximo domingo, 2, a partir das 13 horas, na Skate Park Poá, localizada na Avenida Leonor Bolsoni M Silva, 259, no Centro. Warlen Perevezon é um dos responsáveis pelo evento. Segundo ele, a programação de domingo será extensa. Isto porque haverá apresentações de artistas (rappers) da região e capital, b-boys (estilo de dança de rua, parte da cultura hip-hop) e a presença de grafiteiros. O repertório musical terá os principais elementos do gênero, principalmente para dar ritmo às comemorações de três anos da ‘Batalha do Grau’. CRIADA EM 2016 Perevezon diz que a ‘Batalha do Grau’ foi criada em 2016. O objetivo foi o de incorporar a linguagem da periferia e fomentar a cultura da paz. “Em um mundo cada vez mais violento, a gente viu a necessidade de ensinar o caminho certo. Essas ações beneficiam a todo, em especial por contribuir pelo fomento da cultura e a sobrevivência da juventude periférica”, diz. O evento de domingo será gratuito e aberto à população. “Faremos um dia de comemorações e lançamentos, já que haverá a apresentação de artistas da nossa cidade e região”. Perevezon conta ainda aguardar que a população compareça. “Será um evento aberto para todos e todas; para comunicada poaense e de todo o Alto Tietê”, finaliza.

