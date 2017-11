‘Big Pai e Big Filho’ e ‘A Noiva’ estreiam nesta quinta em Suzano

Dois filmes estreiam nestaquinta-feira (2) no cinema Centerplex de Suzano. Um deles é a animação ‘Big Pai e Big Filho’ e o outro é o longa de terror ‘A Noiva’. O primeiro filme é uma produção da Bélgica e o segundo da Rússia.

A animação conta a história de Adam, um adolescente que sai em missão para tentar descobrir o mistério sobre o seu pai, que sumiu há muito tempo. É quando ele descobre que seu pai é o Pé Grande, que tem se escondido na floresta há muitos anos. Enquanto pai e o filho começam a passar um tempo juntos, Adam logo descobre que ele também tem super poderes, além de sua imaginação.

Terror

Já com relação ao terror, o longa conta a história de Nastya, interpretada por Victoria Agalakova. Ela é uma jovem, que viaja com seu futuro marido para a casa da família dela. Porém ela percebe que a viagem pode ter sido um erro. Isso porque ela começa a ter visões horríveis, no momento em que a família prepara uma cerimônia de casamento, com tradições da Europa Oriental e União Soviética, entre os exemplos está tirar fotos dos mortos.

A produção conta ainda com Alexandra Rebenok, Igor Khripunov, Lada Churovskaya e Victor Solovyov.