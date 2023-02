O bloco de carnaval "Saia da Frente", da Frente LGBTQIAP+ de Suzano, se apresentará pela primeira vez na próxima segunda-feira (20).

A concentração do cortejo vai ocorrer às 14h30 no Teatro Contadores de Mentira. Já a dispersão, será às 18h no centro da cidade.

O local de concentração fica na Rua Maria de Lourdes Molina Vieira, 42, no Parque Maria Helena, próximo ao Viaduto Ryu Mizuno, em Suzano. Já o de dispersão é a Rua Presidente Nereu Ramos, que fica próxima ao Suzano Shopping.