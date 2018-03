Bruna Caram fará show de abertura do 5º Festival da Canção de Mogi

A cantora, atriz, compositora, instrumentista e escritora Bruna Caram, que já esteve em Mogi das Cruzes em 2010 pela programação da Virada Cultural Paulista, retorna à cidade no dia 22 de março para comandar o show de abertura do 5º Festival da Canção de Mogi das Cruzes. A atração será trazida por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Os interessados em acompanhar a apresentação deverão trocar ingressos por um litro de leite – o produto deve ter validade de no mínimo dois meses – diretamente no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, a partir da próxima terça-feira (13). As trocas devem ser feitas de segunda-feira a sábado, das 8 horas às 18 horas, conforme horário de funcionamento do espaço e serão mantidas enquanto durarem os ingressos.

Reconhecida por sua versatilidade artística, a cantora vai apresentar o show Voz & Piano, a partir das 20 horas, no Theatro Vasques. Esta será a noite de abertura do festival, destinada exclusivamente ao show.

Nos dias seguintes – 23, 24 e 25 de março, acontecerão as seletivas municipal e nacional, mais a grande final do festival, que visa incentivar a música popular brasileira, aprimorar e desenvolver a cultura musical, revelar talentos e valorizar os artistas, os compositores e intérpretes da música.

Os participantes serão avaliados por júri composto por Alzira Espíndola, Beto Strada e Jean Garfunkel. Haverá premiação em dinheiro para o primeiro, segundo e terceiro colocados e também para os vencedores do Prêmio Prata da Casa e categoria melhor intérprete. Já quem ficar entre a quarta e a décima colocação receberá menção honrosa.

Além disso, o áudio capturado nos dias das seletivas será utilizado para a gravação de um CD, que mais tarde será distribuído gratuitamente aos autores das composições nele presentes.

Sobre Bruna Caram

Além da carreira de cantora, com onze anos de estrada, Bruna Caram tem um livro lançado (“Pequena Poesia Passional”) e estreou como atriz na Rede Globo em janeiro de 2017, com papel de destaque na minissérie Dois Irmãos – Rânia, a irmã dos personagens vividos por Cauã Reymond.

Já são quatro discos lançados – Essa Menina (2006), Feriado Pessoal (2009), Será Bem-Vindo Qualquer Sorriso (2012) e agora Multialma (2016) – e Bruna fez turnês de cada álbum pelo Brasil todo, além de outros lugares do mundo, como Japão, Estados Unidos, Espanha e Portugal.

O disco mais recente, Multialma, lançado no início de 2017, é seu primeiro álbum autoral. Produzido por Alexandre Fontanetti e Zeca Baleiro, tem canções em parceria com Roberta Sá, Chico Cesar, o próprio Zeca Baleiro, Paulo Novaes, Pedro Luís, Otavio Toledo e Duda Brack.

Bruna nasceu em uma família extremamente musical: a avó Maria Piedade era cantora nos anos 50, a era do rádio, e o avô Jamil Caram era violonista 7 cordas, chorão bem conhecido no meio. A carreira de cantora começou antes mesmo do primeiro álbum: Bruna fez parte do grupo Trovadores Urbanos desde menina, dos 9 aos 18 anos.

Estudiosa de teatro desde 2012 com a diretora e atriz Cris Ferri, Bruna é formada em música pela Unesp e segue estudando ballet clássico, tecido acrobático, desenho e interpretação. Toca acordeon, piano, violão e cavaquinho, e é professora de canto, coral adulto e preparação vocal para atores. Uma artista que vive de arte em todas as suas possibilidades.

O Centro Cultural, onde acontecerão as trocas dos ingressos para o show de Bruna Caram por leite, fica na na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro da cidade.