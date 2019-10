Bunkyo de Mogi das Cruzes lança na segunda-feira o 35º Festival de Outono Akimatsuri

O Bunkyo de Mogi das Cruzes fará, na segunda-feira, 7, o lançamento do 35º Festival de Outono Akimatsuri, que acontecerá nos dias 18, 19, 25 e 26 do próximo ano.

A apresentação do evento será realizada durante um coquetel promovido por sua comissão organizadora, no salão social do Bunkyo (Avenida Campos Salles, 230, Vila Industrial), e contará com membros da comunidade nipo-brasileira da região, empresários e autoridades locais.



Considerado um dos maiores festivais japoneses do País, o Festival de Outono Akimatsuri reúne um público de aproximadamente 90 mil pessoas vindas de diversas cidades do Estado, em especial da capital paulista.



O Akimatsuri 2020 foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Empresários podem destinar parte do ISS ou IPTU para patrocinar o evento. Mais informações pelo telefone 4791-2022.



Serviço: Lançamento 35º Festival de Outono Akimatsuri

Local: salão social do Bunkyo (Avenida Campos Salles, 230, Vila Industrial)

Data: 07 de outubro (segunda-feira)

Horário: 19h30

Informações: 4791-2022