Caio Cunha lança seu primeiro livro: ‘Eles Ocuparam a Cidade’

O vereador de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (PV) lança seu primeiro livro contando exemplos pessoais extraídos a partir da sua jornada política. A obra, "Eles ocuparam a cidade: como engajar pessoas para transformar o Brasil", é divida em três partes e embasada nos elementos "Ser", "Fazer" e "Transformar", que compõem a trilha de mudança social.

A sessão de autógrafos acontece na próxima segunda-feira (4), a partir das 19 horas no ComVem Patteo Mogilar, localizado na Rua Manuel De Oliveira, 269, Vila Mogilar. A entrada é gratuita.

No livro, o parlamentar compartilha seu projeto de transformação política e social e fala da importância do assunto. "A ideia é mostrar que política não é uma coisa chata, mas que pode mudar nossa triste realidade, desde que tenhamos a atitude certa para isso. Nesse sentido, o livro é muito mais do que uma história sobre política, é uma fonte de inspiração e um caminho para a mudança que queremos. Então, nosso objetivo é inspirar pessoas a aplicarem esta metodologia em seus mandatos, organizações e empresas", enfatiza.

No dia de lançamento, além de autoridades do município, também estarão presentes vereadores que compõe a rede nacional de mandatos colaborativos, políticos da região do Alto Tietê e de São Paulo, empresários e empreendedores e membros do grupo "300".

Obra

Com 192 páginas, o livro é dividido em três partes, que compõem a trilha de mudança social. Na primeira parte do livro, "Ser", o escritor fala sobre a mudança pessoal para promover a transformação em sua volta, contando exemplos pessoais extraídos a partir da sua jornada política.

Na segunda etapa, a narrativa parte para instigar o leitor e mostrar que, além de ter um bom posicionamento e uma postura diante às redes sociais e aos discursos, é necessário "colocar a mão na massa". Por fim, em sua última etapa, o "Transformar", apresenta o sucesso da equação "Ser + Fazer = Transformar", ao mostrar como o seu projeto já conquistou Mogi e está rapidamente sendo adotado em outras cidades brasileiras por meio de sua rede nacional de mandatos colaborativos.

De acordo com o vereador, o livro possui um formato dinâmico e interativo, ou seja, o leitor pode criar seu próprio caminho de leitura. Além disso, o livro conta com muitos depoimentos e casos reais, conexões com o mundo digital e um projeto gráfico diferenciado, que segue um estilo revista e traz ilustrações de Weberson Santiago, que já ilustrou obras de Walcyr Carrasco e Maurício de Sousa