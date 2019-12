Cantata de Natal e Mega Artesanal serão realizados na Arena Suzano

Os eventos da Cantata de Natal e o Mega Natal Artesanal serão realizados nesta quinta-feira, 5, na Arena Suzano, localizada no Parque Max Feffer. A abertura, com a participação de corais e orquestras da cidade e região, será às 13 horas. As atrações seguem até 20 de dezembro (sexta-feira), sempre das 13 às 20 horas, com exceções dos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 (segundas, terças e quartas-feiras). Em 8 de dezembro (domingo), às 15 horas, haverá também a grande chegada do Papai Noel.

Natal das flores

Microlâmpadas de luz neon decoram a Praça João Pessoa para o Natal das Flores 2019. Quem passa pelo local encontra um presépio, anjos, árvore, flores e portais iluminados, além de casas cênicas voltadas à gastronomia e à Vila do Artesão. Os brinquedos infláveis e um espaço reservado e lúdico no coreto para o Papai Noel receber a criançada vão funcionar de sexta-feira, sábado e domingo.

O lançamento do Natal deste ano, que tem como slogan "Tempo de Florescer", foi realizado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, pela primeira-dama Larissa Ashiuchi, pelo vereador Rogério Gomes do Nascimento e pelo secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, no último domingo (1°), logo após a celebração da missa na Igreja Matriz São Sebastião, que teve à frente o padre Ricardo Vergara. O evento contou com a chegada oficial do bom velhinho, tendo sido acompanhada por mais de 2 mil pessoas.

Na oportunidade, Garippo afirmou que as ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant já foram enfeitadas em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE), e no dia 7 de dezembro (sábado) será a vez do lançamento da decoração da Praça dos Expedicionários, a partir de papel machê.

"Todos os itens que vão enfeitar nossa praça foram confeccionados pelas artesãs de Suzano. Neste ano, os objetos vão dar vida à 'Casinha Teatro de Bonecos', com 15 fantoches, 150 doces e guirlandas de papel machê. A área vai receber ainda 600 flores confeccionadas com crochê. No local também teremos apresentações teatrais com os bonecos nos dias 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro, em três horários: 14, 17 e 20 horas", detalhou o secretário.

Além das duas praças e das ruas centrais, o Paço Municipal Firmino José da Costa; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura; a Arena Suzano e o Parque Municipal Max Feffer; e os centros comerciais do Parque Maria Helena e dos distritos de Palmeiras e do Boa Vista também estão recebendo as decorações natalinas.

Em sua fala, a primeira-dama destacou as ações de final de ano do Fundo Social de Solidariedade. "Desde o mês passado, estamos colocando em prática o projeto 'Natal Solidário', com apadrinhamento das crianças assistidas por entidades sociais parceiras da prefeitura. Neste ano, conseguimos atingir a marca de 5 mil apadrinhamentos, um recorde na cidade. Isso significa que 5 mil crianças vão receber roupas novas, calçado e brinquedos. Em paralelo, também estamos organizando a terceira edição do 'Natal Sem Fome', montando cestas básicas especiais para as famílias que mais precisam", detalhou Larissa.

De acordo com o prefeito, há alguns anos, a cidade ficava apagada na época das festas e, por isso, ele considera o acender das luzes um símbolo da retomada do orgulho de ser suzanense, representando ainda um ano de muito trabalho.

"Neste domingo tivemos centenas de famílias reunidas na praça esperando pelo Papai Noel. Nós tivemos uma noite iluminada e abençoada. Isso representa o reconhecimento da população de que Suzano volta a crescer. E para este fim de ano teremos um grande presente: a entrega da Marginal do Una. Depois de mais de 20 anos, essa importante via tem data marcada para ser entregue. A grande inauguração será dia 19 de dezembro (quinta-feira), a partir das 18h30", concluiu o prefeito.