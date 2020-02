Cantora mogiana avança etapa no programa ‘The Voice Kids’

A cantora mirim de Mogi das Cruzes, Ana Gabriely Garcias Novais, popularmente conhecida como Gaby Novais, de 12 anos, avançou para etapa de "batalhas" no programa "The Voice Kids". A cantora apresentou a música "A Menina Dança" e foi selecionada para o time de Carlinhos Brown, um dos jurados do programa.

Gaby Novais chegou ao The Voice ao enviar um vídeo para a produção da emissora, como etapa de seleção de candidatos. Depois de selecionada, Gaby passou por mais de um processo seletivo até chegar às audições.

A seleção da cantora para o programa foi motivo de orgulho para a mãe, Priscila Novais, que auxilia a carreira da filha há anos.

"Foi motivo de muito orgulho. Esse programa recebe em média três milhões de vídeos e ser selecionada dentre tantos é realmente incrível", conta a mãe.

Carreira musical

Gaby Novais teve como inspiração seus pais, Fernando Novais e Priscila Novais. O casal é músico há mais de vinte anos, o que fez a jovem crescer no meio artístico.

Desde pequena Gaby aprendeu a tocar mais de um instrumento, como piano, violão e ukulele.

Ela também se apresentou profissionalmente em eventos como casamentos, restaurantes e participou da orquestra sinfônica de Mogi das Cruzes.

Aproveitando o bom momento na carreira,a cantora vai realizar no próximo dia 20 um show beneficente no Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes, às 20 horas.

O concerto terá entrada gratuita e vai contar com a participação de cantores que participaram do 'The Voice Kids"'.