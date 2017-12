Caravana da Leitura vai estar em Mogi entre quinta-feira e sábado

A partir de quinta-feira (20), o Largo do Rosário, em Mogi das Cruzes, recebe mais uma edição da Caravana da Leitura. O projeto é aberto a estudantes e ao público em geral e consiste na venda de livros por valores simbólicos, bem como doação de livros para escolas públicas e ONGs. A ação, realizada pelo Grupo Projetos da Leitura e aprovada pelo Ministério da Cultura, acontece na cidade em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e se estende até o próximo sábado. De quinta a sexta no horário das 9h30 às 17 horas e sábado (23) até às 14 horas.

Esta é a quarta vez que o município recebe este projeto, que percorre cidades brasileiras desde 2004 oferecendo livros para o público infantil, juvenil e adulto pelo valor simbólico de R$ 2. Em linhas gerais, as obras literárias apresentam histórias do cotidiano, em uma linguagem bem-humorada e pontuada por reflexões.

Além da aquisição de livros, também será feita a distribuição gratuita de um kit com 12 livros para professores de escolas públicas, bibliotecas escolares, responsáveis por grupos de terceira idade, ONGs e hospitais. O responsável pela retirada deverá preencher um formulário de identificação pessoal e da instituição que utilizará os livros. Será disponibilizado um kit por entidade.

Aos amantes da literatura, a atividade oferece uma ótima oportunidade para rechear a estante e saciar o desejo de boa cultura. “Buscamos quebrar o estigma de que o brasileiro não gosta de ler. Temos leitores sim, o que falta é oportunidade e acessibilidade aos livros para que as pessoas descubram o prazer da leitura”, diz Laé de Souza, idealizador do projeto.

Para a realização das atividades, será montada uma tenda no Largo do Rosário, onde os livros ficarão expostos. Como em uma feira livre, as pessoas podem circular, pegar os livros, ler, comprar e obter orientações de uma equipe multidisciplinar que auxilia os leitores na escolha das obras. A ideia da tenda é aproximar as pessoas de forma livre e sem compromisso, permitindo que elas se sintam parte integrante desse grande movimento em prol da leitura. Durante o evento, o escritor Laé de Souza também fará sessões de autógrafos e vai conversar com os leitores.

Mais informações pelos telefones 2743-9491 ou 2743-8400.

Obras disponíveis

Estarão disponíveis durante o evento os livros “Quinho”, “Radar, o cãozinho”, “Bia e a sua gatinha Pammy”, “Nick e Bia na floresta encantada” (português/inglês), “Quinho e o seu cãozinho – Um cãozinho especial”, “Quinho e o seu cãozinho – Novos amigos”, “Quinho e o seu cãozinho – Férias na fazenda”, “Quinho e o seu cãozinho – Acampamento escoteiro”, “Nick e o passarinho falante”, “Quem sou eu”, “Minha história”, “Sofia – Ser solidário é dez”, “Cadernos de Atividades”, “Acontece”, “Acredite se Quiser!”, “Nos Bastidores do Cotidiano”, “Espiando o Mundo pela Fechadura”, “Coisas de Homem & Coisas de Mulher”, “As melhores histórias dos projetos de leitura”, coletâneas de textos de estudantes, e títulos em braile.

O Grupo Projetos de Leitura, que iniciou seu trabalho em 1998, reúne vários projetos de incentivo à leitura aprovados pelo Ministério da Cultura.

Com sede em São Paulo, o grupo atua em todo o território nacional desenvolvendo projetos sem fins lucrativos, com o objetivo de vencer um dos maiores desafios encontrados pelos professores e amantes da literatura: desenvolver o hábito da leitura.