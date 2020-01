Carnaval: foliões já podem inscrever blocos carnavalescos

A Secretaria de Cultura de Suzano já está recebendo inscrições para os desfiles de blocos carnavalescos da cidade.

Neste ano, a terça-feira de Carnaval cairá no dia 25 de fevereiro, um pouco mais cedo do que em 2019, quando caiu em 5 de março. A quarta de cinzas será no dia seguinte, 26.

"A pasta está recebendo inscrições para os desfiles dos blocos de Suzano, para que os foliões possam curtir o Carnaval de forma harmoniosa com o restante da cidade", diz a Prefeitura.

Foliões

Os foliões que desejam inscrever os blocos neste ano precisam entrar em contato com a Secretaria de Cultura da cidade pelo telefone 4747-4180, ou comparecer na sede da pasta, o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na Rua Benjamin Constant, 682 - Centro.

Outros Eventos

Além dos desfiles de blocos, a Prefeitura deve promover também alguns bailes e matinês nos Centros Culturais da cidade.

A programação está em fase de planejamento e, segundo a administração municipal, deve ser divulgada ainda nesta semana.

Em 2019, a cidade realizou marchinhas, matinês e micareta. Além disso, alguns blocos carnavalescos, como o Galo de Ouro e o Viúvas Virgens, foram cadastrados e desfilaram pela cidade.

Galo de Ouro

O desfile do Galo de Ouro, por exemplo, contou com um trio elétrico, em um trajeto que incluiu as ruas Marechal Rondon, General Francisco Glicério, Sete de Setembro e Benjamin Constant.

Bloco Viúvas Virgens

Já o tradicional Bloco Viúvas Virgens saiu da Praça dos Expedicionários e seguiu pelas ruas General Francisco Glicério, Monsenhor Nuno, Benjamin Constant e Eliziel Alves Costa, antes de retornar ao ponto inicial.

Em 2019, a Prefeitura da cidade decretou ponto facultativo no Carnaval.