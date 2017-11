Cartunista transforma personagens da vida real em caricaturas

Com apenas um papel, canetas, giz colorido e pincéis, o cartunista Pedro Galvão consegue transformar em arte final uma caricatura surpreendente que encanta os olhos dos que são desenhados como forma de expressão humorística. Piauiense, nascido em Murici das Portelas, morou em Suzano por cerca de 5 anos e conta ao DS suas experiências e fala de seu talento em realizar caricaturas em personagens da vida real.

Sua descoberta como cartunista veio na adolescência, quando começou a realizar desenhos em sala de aula e recebia elogios de professores e seus colegas de classe.

"No tempo da escola, eu já desenhava personagens e retratos, porém focava apenas em autorretratos, isso me tomava mais tempo por conta da perfeição e nos detalhes. Certo dia, fiz uma caricatura na lousa em sala de aula e quando vi a reação positiva dos alunos, percebi que poderia usar a caricatura como forma de trabalho", conta.

Aos 15 anos, Pedro saiu de sua cidade natal para tentar a vida na capital paulista. Depois de morar com sua irmã em São Bernardo, veio para Suzano, no qual morou por cerca de 5 anos. "Após chegar na cidade, acabei estagiando no DS, e isso me ajudou muito para meu crescimento profissional. Realizava charges de política, esporte e artistas. Com isso, minhas ilustrações foram ganhando formas e aperfeiçoamento, além de serem reconhecidas pelas pessoas", explica.

Quando questionado quem são seus ídolos que te inspiram a desenhar, ele conta que os cartunistas Pedro e Chico Caruso (Irmãos Caruso) são seus cartunistas preferidos. A obra de ambos os artistas tem especial importância pela sua virtuosidade na caricatura pessoal, ao retratarem charges com sátiras políticas, histórias em quadrinhos, e artistas nacionais e internacionais. "Sempre que comprava uma revista, acabava folheando as páginas para ver qual era a charge que estes profissionais iriam realizar. A vontade de aprender a me aperfeiçoar foi também em acompanhar outros dois profissionais do jornal O Diário do Grande ABC, que é o Fernandes e o Siri, eles também me inspiram bastante", ressalta.

Atualmente Pedro trabalha na Prefeitura de Santo André e também realiza eventos nos finais de semana como cartunista, como casamentos, aniversários, formatura, entre outros. "Fico emocionado quando vejo a reação das pessoas ao olharem sua imagem desenhada no papel, nas expressões que consigo ver quanto meu trabalho é reconhecido. Sem contar também que quando minhas charges são publicadas no jornal ou nas revistas, eu fico encantado porque desperta curiosidade e também a vontade de sempre está fazendo mais e melhor, porque a arte em desenhar é evoluir sempre", conclui.