Casa da Memória de Guararema integra Cadastro Nacional de Museus

Guararema agora faz parte do Cadastro Nacional de Museus (www.museus.cultura.gov.br). Depois de muito trabalho e aprimoramento técnico, a partir deste mês, a Casa da Memória Antônia Guilherme Franco tem o registro e compõe a Museubr, a maior plataforma de museus brasileiros.

O site reúne mais de 3500 locais registrados, como Museus de Arte, História, de Ciências, de Antropologia, Museus Comunitários, Museus de Território, Museus das mais variadas temáticas.

A Casa da Memória Antônia Guilherme Franco é considerada um museu público com o acervo sobre a história do município. Já são quase 7 anos executando um importante trabalho de integração com a comunidade na pesquisa de informações históricas, contando com a participação de munícipes com o empréstimo de peças, itens decorativos e o resgate da memória da nossa cidade para a elaboração de exposições temáticas.

A proposta do local é auxiliar na propagação da história de Guararema e de pessoas que colaboraram com o crescimento do município. Periodicamente, a Casa da Memória oferece exposições interativas, explorando diversos momentos de nossa história, incluindo trabalho de monitoria e atividades pedagógicas, de acordo com o tema de cada exposição, oferecidas aos alunos da Rede Municipal e de outras instituições de ensino.

Casa da Memória Antonia Guilherme Franco (Dona Nini)

Rua D. Laurinda, 138 – Centro – Guararema/SP

Horário de funcionamento:

De quarta a sexta, das 10h às 13h e das 15h às 18h;

Sábados, Domingos e feriados, das 13h às 18h.