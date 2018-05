Casa do Hip Hop tem vagas abertas para as oficinas da temporada 2018

A Casa do Hip Hop de Mogi das Cruzes já está com a temporada 2018 de oficinas em andamento, porém ainda há vagas disponíveis em várias das atividades oferecidas. Os interessados devem ir pessoalmente ao espaço cultural, que fica localizado na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 48, Centro, para efetuar as inscrições.Ainda existem cerca de 40 vagas para início imediato nas oficinas das quatro modalidades, que são free step, graffiti, DJ e danças urbanas.

Ao todo, a casa conta com 131 inscritos e há mais nove pessoas em cadastro reserva. A orientação da secretaria de Cultura é ir pessoalmente ao espaço cultural nos dias e horários em que as oficinas estão acontecendo, para realizar as inscrições.

As oficinas da Casa do Hip Hop se estendem de maio a dezembro. Elas são um dos destaques do espaço cultural, que é destinado ao fortalecimento da cultura hip hop e também recebe ao longo do ano fóruns, encontros, ensaios e eventos diversos.

Os oficineiros da Casa do Hip Hop são Cadu (B.Boy), Pantera (DJ), Ismael (B.Boy), Gallo (graffiti) e Rogério (free step).

Espaço

A Casa trabalha com todos os elementos da cultura hip hop e é um espaço acessível, que conta com um salão grande e espelhado para a prática de dança, sala administrativa e uma sala para a realização de oficinas multiculturais. O local acaba de passar por uma manutenção geral, que contemplou revisão de todas as instalações, mais trocas e reparos.

Os frequentadores têm à disposição uma biblioteca com aproximadamente 500 títulos, que reúne obras de arte gráfica, fotografia e até clássicos da literatura brasileira.

A Casa do Hip Hop funciona de terça a sexta-feira, das 13 às 22 horas e aos sábados das 10 às 19 horas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4725-7110 ou e-mail culturamogi@pmmc.com.br.