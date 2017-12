Casarão do Chá recebe 3ª Exposição de Orquídeas neste final de semana

A 3ª Exposição de Orquídeas no Casarão do Chá acontece neste fim de semana (16 e 17), em Mogi das Cruzes. Expositores da cidade e região estarão presentes no evento, que tem como proposta oferecer ao público um contato mais próximo com a natureza, a partir da apresentação de espécies de orquídeas de diversas partes do mundo.

No local, o público poderá conferir variedades como Cattleyas, Oncidium, Paphiopedilum, entre outras espécies que estão em época de floração. Será possível apreciar, adquirir e também tirar dúvidas sobre esse gênero de plantas, aprendendo, por exemplo, como cultivá-las e também os locais apropriados para tal prática.

A mostra é organizada pelo orquidófilo Davi Araújo Moreira, do Orquidário Aberto, em parceria com o Casarão do Chá e a Coordenadoria Municipal de Turismo.

Ela ficará aberta nos dois dias – sábado e domingo – das 9 horas às 17 horas e a entrada é gratuita. A quem pretende comprar orquídeas, o Casarão do Chá lembra que não é possível utilizar cartão.

O evento também serve como mais uma maneira de reafirmar a posição de Mogi das Cruzes como maior produtora nacional de orquídeas, o que contribui para ao fomento do turismo local. São produzidos na cidade 2,5 milhões de vasos por ano, o que equivale a 80% da produção nacional.

Diante desses números, a cidade desperta um enorme interesse por parte dos orquidófilos, que vêm de todas as partes para visitar os orquidários locais. Atentos a essa movimentação, os espaços passaram a atuar efetivamente como pontos turísticos e se adequaram para receber o público, tornando-se assim referência.

O Casarão do Chá fica na Estrada do Chá, cx. 05, no bairro do Cocuera. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4724-3320, do Orquidário Aberto ou então pelo 4792-2164, do próprio Casarão do Chá. Também foi criada uma página do evento no Facebook, para quem quiser mais detalhes.