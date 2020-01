Castelo Rá-Tim-Bum se despede de Itaquá neste fim de semana

Essa é a última chance para conhecer o gato pintado mais intelectual da TV e o castelo mais amado do Brasil. Quase 10 mil pessoas já foram passear pelo lar do Nino e da feiticeira Morgana. Além da nostalgia, os visitantes poderão aproveitar vários espaços instagramáveis e interagir com algumas atrações. A exposição segue até o dia 26 de janeiro, no espaço de eventos do Itaquá Garden Shopping.

A mostra do Castelo Rá-Tim-Bum já atraiu público de várias gerações e é uma ótima opção para a programação de férias. Os visitantes poderão fazer selfies com a cobra celeste na árvore onde ela mora, além de, é claro, conhecer de perto todos os cenários do programa, tais como o quarto icônico do Nino e o laboratório dos gêmeos Tibio e Perônio.

E que tal visitar o lustre do castelo? O espaço é idêntico ao seriado que foi o maior sucesso da TV Cultura nos anos 90. Na biblioteca também é possível encontrar o Gato Pintado e conhecer cada cantinho de um dos lugares mais encantador do castelo.

A mostra também conta com a exposição dos figurinos originais do Nino, Pedro, Zequinha, Biba, Penélope, Caipora, da tia Morgana. Todas as peças foram disponibilizadas pelo acervo da TV Cultura. Os demais habitantes do castelo também estão lá. O Porteiro é quem recebe os visitantes e até posa para selfies. Depois, todos poderão conhecer o Mau, o Godofredo e o Relógio.

E quem quiser levar um pouquinho do Castelo para casa, poderá adquirir os produtos oficiais da série. Têm várias opções de souvenires, tais como camisetas, chaveiros, canecas, almofadas, entre outras lembranças. A loja fica na saída do evento e terá acesso livre ao público do shopping. “Castelo Rá-Tim-Bum – Itaquá” é uma realização da empresa Acervo 21 e do Itaquá Garden Shopping, em parceria com a TV Cultura.

E neste sábado, dia 18, o público também poderá interagir com os personagens da série, entre eles o Nino, a Biba, o Pedro e o Zequinha, que vão circular nos arredores da exposição. A interação será gratuita e os personagens estarão presentes das 18h às 20h.

Ingressos

Os fãs da série podem comprar antecipadamente seus ingressos pela internet ( www.ingressorapido.com.br/ casteloratimbum) ou na a bilheteria física, no Garden.

Os valores são R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), de terça a domingo e feriados. Às segundas-feiras, a exposição estará fechada. No momento da compra é possível escolher o dia e o horário da sessão para o passeio. Crianças de até 2 anos e 11 meses não pagam.

Visitações

As visitas ao castelo mais querido do país poderão ser feitas de terça a sexta-feira, das 13h às 21h (início da última sessão às 20h30); aos sábados, das 10h às 21h (início da última sessão às 20h30); e aos domingos e feriados, das 12h às 20h (início da última sessão às 19h30). A classificação do evento é livre, mas a idade mínima para crianças entrarem sem acompanhantes é 12 anos.