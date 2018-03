Centro Cultural Moriconi abre hoje a exposição 'Como Conviver Juntos’

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi dará início nesta sexta-feira (2), às 19 horas, à exposição “Como Conviver Juntos”, em celebração ao Dia Internacional da Mulher e ao Mês da Mulher. A mostra segue até o dia 31.

Serão apresentados os trabalhos de mais de dez artistas de Suzano e do Alto Tietê, sendo oito mulheres, em que é retratada a importância da participação feminina na sociedade contemporânea. A mostra também aborda questões envolvendo preconceito e questões de gênero.

Exposição

Haverá trabalhos de pintura sobre tela, grafite, esculturas, fotografias e montagens de objetos. A curadoria está a cargo de Vinicius Ripa. A Secretaria de Cultura de Suzano entrou em contato com escolas e faculdades do município para oferecer a possibilidade de visitas conjuntas à exposição.

O objetivo é integrar a comunidade, principalmente os jovens, à importância dos temas tratados, bem como sua representação. O Centro Cultural Moriconi também receberá em março outros eventos que tratam do Mês da Mulher.

Programação

No dia 23, será promovido um sarau especial dedicado ao assunto. E no dia 28, haverá um encontro temático do evento “Cultura em Debate”, com a participação de especialistas na área e aberto à comunidade. Ambas as atividades terão entrada livre e começarão às 19 horas.

A equipe de Cultura está avaliando a possibilidade de levar a mostra “Como Conviver Juntos”para outros centros culturais do município – Jardim Colorado, Palmeiras e Boa Vista. Segundo o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, a iniciativa é fundamental para o incentivo à discussão a respeito junto à comunidade.

“A programação do Mês da Mulher pela Secretaria de Cultura não tem como objetivo apenas celebrar a arte, mas também viabilizar o debate entre nossos munícipes sobre assuntos de grande interesse”, explicou.

Serviço

Mais informações sobre a exposição e demais eventos culturais estão disponíveis pelo telefone (11) 4747-4180. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas. O Centro Cultural Moriconi fica na Rua Benjamin Constant, 682, no centro de Suzano.