Centro Cultural recebe exposição 'Vida que Segue'

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi está com a exposição “Vida que Segue”, desenvolvida pelo artista Maneco Magnesio Guimarães e que retrata a dura realidade enfrentada durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A atividade, proporcionada pela Secretaria de Cultura de Suzano, se estende até 14 de julho e pode ser conferida de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. Durante a atividade, estiveram presentes os coordenadores de Literatura, Tiago da Silva; e de Artes Plásticas, Aline Baliberdin, que é responsável juntamente com Raul Lemos, artista local que contribuiu com a montagem da exibição, pela curadoria da mostra no município.

A mostra, que foi aberta na última sexta-feira (16/06), é composta por diversos registros fotográficos com o objetivo de destacar a rotina, o cansaço e o sentimento de vazio deixado nas pessoas que perderam entes queridos durante o enfrentamento da doença. Além disso, a exposição visa valorizar àquelas que permaneceram realizando suas atividades rotineiras como trabalhar presencialmente ou utilizar transporte público.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a exibição busca ressaltar a força da humanidade durante o período da pandemia. “Com certeza foram tempos difíceis, por isso, é importante retratar a luta diária que a sociedade em geral enfrentou. Esta é uma exposição muito bem reconhecida que já passou por diversos lugares, buscamos sempre oferecer à população suzanense o contato com obras de artistas qualificados”, destacou.