Centro de Arte em Suzano oferece bolsas de estudos para aulas de dança

O Centro de Arte Lilian Gumieiro está oferecendo bolsas de estudos com duração de um ano, que variam de 30 a 100% ( bolsa/desconto) para alunos interessados em aulas de dança. A audição acontecerá no dia 24 (sábado), nas dependências do centro de arte em Suzano (Rua Sara Cooper, 494, Centro). As incrições poderão ser feitas até o dia 22 (quinta-feira).

Os bailarinos serão avaliados durante as audições nas modalidades Balé, Jazz, Danças Urbanas, Dança do Ventre e Sapateado Americano. Às 11 horas a avaliação será para Dança do Ventre; às 13 horas para o balé; O Jazz e o Sapateado Americano, às 14h30; e o Street, ás 16 horas.

Além disso, os alunos farão uma aula da modalidade escolhida e haverá também uma banca de jurados que fará a avaliação dos inscritos através da performance e do nível de experiência e para aqueles que não tiver experiência na dança, além das condições físicas e técnicas do bailarino, elegância, musicalidade e ritmo. A ideia da escola é buscar novos talentos na arte da dança.

Inscrição

Os interessados deverão ir pessoalmente à escola com uma foto 3x4 e preencher a ficha de inscrição, a taxa de inscrição é de R$ 5.

Escola

O Centro de Arte Lilian Gumieiro é tradição de ensino há 26 anos e já formou vários bailarinos que hoje são profissionais da dança.

Dezenas deles que passaram pela escola, hoje se encontram em grandes companhias do mundo, como os bailarinos Yasmin Trinca que está na Coastal City Ballet em Vancouver no Canadá; Paulo Marcílio que se formou em Londres e atualmente é bailarino do Ballet Nacional Argentino em Buenos Aires; Thiago Fayad que já dançou no Canadá e atualmente é bailarino do Ballet Rossa em Halle na Alemanha; Fernanda Chagas fez aulas na Colbum School em Los Angeles e atualmente faz aulas na Gelsey Kirkland School of Classical Ballet em Nova York; Bianca Loducca com bolsas de estudos no Joffrey Ballet também em Nova York.

Além disso, este ano o bailarino Guilherme Rufato, foi o 1º bailarino do Centro de Arte que iniciou os estudos na escola e se formou em 2017 na escola do Bolshoi no Brasil, e o grupo de Danças Urbanas da escola que foi aprovado para representar o Brasil no maior campeonato de danças urbanas do mundo o Hip Hop International em Phoenix no Arizona (EUA).

Os alunos aprovados ainda terão a oportunidade de se apresentar em eventos como a apresentação no palco da Universal Studios na Disney World no USA em setembro deste ano.

Outras informações podem ser obtidas através dos telefones 4746-4689 4741-1287/94022-0762.