Centro de Arte Lilian Gumieiro apresenta neste sábado ‘Nossas Estrelas’ e ‘Formandos 2019’

Os espetáculos "Nossas Estrelas" e "Formandos 2019", do Centro de Arte Lilian Gumieiro, será realizado neste sábado, 28, às 18h30, no Teatro Armando de Ré.

Nesta noite estará no palco se apresentando os bailarinos que mais se destacam em suas modalidades, por estarem na escola com maior tempo de estudos nas suas modalidades Ballet, Repertório, Jazz, Contemporâneo, Danças Urbanas, Dança do Ventre e Circo.

Na primeira parte terá a participação especial de duas grandes bailarinas que tem em curriculum participações internacionais.

Entre elas está Yasmin Trinca, que iniciou seus estudos no Centro de Arte aos 3 anos até 15 anos e recebeu bolsa de estudos, partindo para o Canadá para a escola Pacif Dance Artes, esteve também na Alemanha participando do Tranzolimp e até o ano passado integrou a companhia "Costal City Ballet", também no Canadá.

A outra bailarina é Luiza Ginez, que hoje faz parte da Cia Profissional "Cisne Negro" em São Paulo, atuou também como bailarina no Canadá no Pacif Dance Artes por 3 anos, retornando ao Brasil e participou de várias competições. Vale destacar que Luiza, na maior competição da América Latina "Festival Internacional de Joinville", foi indicada como melhor bailarina do festival. Integrou também o grupo de professores do Centro de Arte como professora de aulas com ponta durante o ano de 2019.

Na segunda parte do espetáculo, o destaque será Allan Biohazard, que é aluno do Centro de Arte e também no grupo "Talentforcecrew" é um dos melhores B-boy do País, estará em novembro representando o Brasil no campeonato de danças na Argentina.

Na terceira parte do espetáculo, será a vez das sete formandos da escola em 2019. São elas: Jasmina Vieira, Hillary Costa, Milena Belchior no Ballet Clássico, Luana Costa, Amabily Bandeira, Renata Cavalcante e Ayla Carvalho no Jazz.

Elas estão se preparando para a conclusão dessas modalidades para a formatura a 8 anos com direção técnica no Ballet de Mariana Camargo e Valéria Mattos e no jazz Milton André Lazari. Além de solos das estrelas da noite, serão apresentadas coreografias assinadas pelas formandos.

Este trabalho faz parte dos estudos de formação, onde executam sua criatividade por meio de suas coreografias para alunas do Centro de Arte. E anote também na agenda, a escola apresentará no dia 24 de novembro, no Cemforp, em Mogi das Cruzes, o 28º espetáculo anual, às 15:30, com o tema "Alice no Pais das Maravilhas" e, às 18h30, com o "Show Biz".