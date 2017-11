Centro de Dança realiza apresentações no Teatro Municipal

A dança vai invadir o Teatro Municipal de Poá, localizado na Avenida Antonio Massa, 331, nos dois próximos finais de semana. De acordo com a Secretaria de Cultura serão dois eventos diferentes: “A Magia do Natal” e “Gala 2017”. As apresentações serão realizadas pelos integrantes do Centro Municipal de Dança.

“É uma grande oportunidade para população acompanhar o trabalho realizado pelos nossos talentos do Centro de Dança. Certamente serão eventos maravilhosos”, comentou o secretário de Cultura, Mário Sumirê. Nos dias 18 e 26 de novembro acontece “Gala 2017” e nos dias 19 e 25 será apresentado “A Magia do Natal”.

“Para os dias 18 e 19 estão esgotados os ingressos. Para 25 e 26 ainda temos entradas e a troca pelas mesmas é uma um quilo de alimento (não pode ser sal e açúcar) não perecível”, completou o chefe da pasta, Sumirê.

As pessoas podem realizar a troca de ingressos na Praça de Eventos, na Avenida Antônio Massa, 150, de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 16 horas. As apresentações no Teatro Municipal de Poá terão início sempre às 19 horas.

Centro de Dança

O novo Centro de Dança de Poá está em atividades desde março. O equipamento atende aproximadamente 500 pessoas, em diferentes modalidades como balé, jazz, dança de rua, dança do ventre e dança de salão. O prédio está instalado na Rua 26 de março, 177 – centro.

“Um espaço pensado com muito carinho para população. A gestão mostra que com humildade e muito trabalho que é possível oferecer serviços de excelência. Já realizamos outras apresentações neste ano com o grupo do Centro de Dança e tenho certeza que eles vão nos surpreender com grandes espetáculos nos próximos finais de semana”, concluiu Sumirê.