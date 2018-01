CEU das Artes oferece oficinas de férias a partir da próxima segunda

A partir da próxima segunda-feira, o Centro de Artes e Esporte Unificado (CEU das Artes), na Vila Nova União, começa a oferecer as oficinas de férias. São, ao todo, 575 vagas em atividades voltadas a crianças a crianças e jovens com idade a partir dos cinco anos. A participação é gratuita e os interessados devem procurar a unidade, que fica na avenida Aurora Ariza Meloni, 1175, na Vila Nova União.

As oficinas serão mantidas até o dia 9 de fevereiro e abrangem as seguintes modalidades: ballet, confecção de pipas, danças urbanas, futsal, ginástica, recreação, ritmos, violão, vôlei e zumba. O objetivo é oferecer entretenimento, lazer, esporte e cultura para as crianças no período das férias escolares.

O CEU das Artes é um equipamento que reúne programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, atividades de formação e qualificação para o mercado de trabalho, políticas de prevenção à violência e inclusão digital. Ele funciona ao longo de todo o ano, atendendo desde crianças até adultos, com ações variadas.

No total, o local conta com cerca de 3 mil metros quadrados distribuídos em salas multiuso, biblioteca, telecentro, auditório, quadra poliesportiva coberta, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground e pista de caminhada.

O espaço possui um Conselho Gestor, responsável pela escolha das oficinas, atrações e modalidades esportivas, formado por representantes da sociedade civil, do poder público e da comunidade.

Inscrições devem ser feitas no próprio centro, que é administrado pelo Instituto A Sementinha. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4725-4398.