CEU do Jardim Gardênia Azul será inaugurado até janeiro

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), do Jardim Gardênia Azul, deverá ser inaugurado entre dezembro de janeiro. A obra é executada há pelo menos três anos, em parceria com o Ministério da Cultura, e oferece estrutura para ações de esporte, lazer, cultura, além de serviços socioassistenciais. O último prazo foi estipulado pelo secretário de Cultura, Geraldo Garippo, em entrevista ao jornalista Ayl Marques no Jornal 120 Minutos, da rádio SP/RIO 101.5 FM.

A inauguração do CEU está prevista entre as atividades de encerramento da pasta neste ano. "Entre dezembro e janeiro devemos entregar esse grande novo equipamento, com biblioteca, Cras e pista de skate. E, no ano que vem, a gente entrega também nosso estúdio de música para a classe artística", disse o secretário.

Ainda neste mês, Suzano será contemplada com uma programação especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado no próximo dia 20. Segundo Garippo, a secretaria atuou em parceria com os movimentos étnicos raciais da região. "Foi um diálogo bastante positivo. Teremos roda de conversa, troca, apresentação de capoeira exposições específicas para receber toda a comunidade, escolas, alunos e professores que querem entender a promoção da igualdade racial. Além disso, em parceria com a igreja católica, haverá uma missa na Matriz São Sebastião, seguido por capoeira na Praça João Pessoa".

O secretário ressaltou a importância do combate ao racismo no País. "A ideia é a possibilidade de fazer com que a população debata e reflita sobre a nossa cultura. O racismo não interessa a nenhum povo no Brasil. Não interessa a brancos, negros ou nipônicos. A gente não vai construir um País melhor e desenvolvido enquanto tivermos o racismo. Esta será uma ação não só da Prefeitura, mas com vários coletivos que promovem a agenda na cidade".

Garippo destaca a necessidade de parcerias para a realização de atividades na pasta, a exemplo do festival de curtas que segue em reta final em novembro, por meio do engajamento do coletivo Lentes Periféricas e do Ateliê de Imagens. "Isso é uma postura nossa porque os recursos são limitados e, se não tiver essa colaboração, a gente fica tímido no nosso potencial".

O Curta Suzano recebeu mais de 200 filmes inscritos, que serão exibidos entre hoje e domingo nos centros culturais da cidade. "Temos alguns grupos organizados de Suzano e região que participaram, mas infelizmente a produção independente sofre muito no País por falta de recurso público e da iniciativa privada para tentar essa produção. O Brasil tem filmes hollywoodianos, o brasileiro está acostumado a só assistir esses filmes. Temos que acessibilizar para que as pessoa conheçam essas outras produções", afirmou.