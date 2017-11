Cia. Pia Fraus apresenta no sábado 4 sessões de Bichos Vermelhos

A Cia. Pia Fraus, já conhecida pela estrutura inflável e colorida de teatro que leva para os espaços onde se apresenta, vai promover, neste sábado, quatro sessões do espetáculo “Bichos Vermelhos”, no Parque da Cidade. As sessões, que serão às 10, 11, 14 e 15 horas, são gratuitas e abertas a todas as idades.

Inspirado no livro homônimo de Lina Rosa, a peça "Bichos Vermelhos", discute, com humor e poesia, um assunto muito relevante: a preservação da natureza. Como destaca o diretor da companhia, Beto Andreetta, para a Pia Fraus é fundamental tratar de um tema tão importante, principalmente com os mais jovens, na esperança de incutir de maneira lúdica e delicada a necessidade da atenção e do cuidado com a natureza e com o meio ambiente.

Lançado no ano de 2015, o livro que serviu como inspiração para o espetáculo foi finalista do prêmio Jabuti e selecionado para a Bienal Brasileira de Design Gráfico.

O espetáculo não é destinado apenas ao público infantil. Pessoas de todas as idades podem conferir a apresentação e se envolver com as possibilidades artísticas nas interações das peças, além de levar para casa assuntos significativos e educativos retratados, que podem e devem ser replicados em várias instâncias.

O Teatro Portátil da Pia Fraus busca criar um mundo paralelo e transportar as crianças e jovens de sua vida cotidiana diretamente para o teatro, espaço este de invenção e do sonho, permeado por personagens e aventuras. Tudo isso por meio de um teatro inflável, que em minutos se ergue para contar histórias que atiçam a criatividade e a imaginação.

O Teatro Portátil é uma junção do formato visualmente impactante e da mobilidade do teatro em busca de seu público. É itinerante, inflável, rapidamente montável e traz consigo todo o equipamento necessário para oferecer conforto aos seus espectadores. Perfeito para espaços abertos, como o Parque da Cidade.

A Cia. Pia Fraus, que já esteve em Mogi das Cruzes em outras oportunidades, atua há 34 anos com teatro de bonecos, circulando pelo Brasil e o mundo com uma mistura de linguagens artísticas, como teatro, dança, teatro de bonecos e de máscaras, circo e artes plásticas.

Desde sua criação, em 1984, os espetáculos da Pia Fraus marcam presença em ruas, praças e parques em cidades dentro e fora do país. Com isso, o grupo tornou-se referência quanto ao uso dos espaços públicos nas cidades.

A Pia Fraus é uma das poucas, senão a única companhia de teatro no Brasil a utilizar de forma sistemática os bonecos infláveis gigantes em suas apresentações. Esta característica, que já virou uma marca registrada, criou novas possibilidades de aproveitamento do amplo espaço das ruas, agregando o impacto visual como um interessante elemento nas apresentações.

Ao longo de sua trajetória, a companhia foi reconhecida com diversos prêmios no Brasil e participações em festivais de teatro de bonecos em 23 países.