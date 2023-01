Cineasta disponibiliza seus filmes para mais de 22 países

O cineasta de Suzano, Janderson Rodrigues, estreou com 14 filmes da sua produtora em uma nova plataforma de streaming no Brasil e foi disponibilizado em 22 países.

A parceria entre a produtora suzanense, Estrada Filmes, e a plataforma UnivFilms resultou em um contrato para lançar no streaming todos os filmes, seja curta ou longa-metragem.

Rodrigues trabalha há 15 anos com cinema e há 8 anos com a sua produtora. A partir do seus filmes e da divulgação nesse período, a empresa procurou as redes sociais e disse que buscava conteúdo de cinema alternativo.

No momento, mais três longas-metragens serão inseridos na plataforma e que já estão em fase de finalização. Além das produções, a UnivFilms também contratou Rodrigues para ser o diretor de conteúdo da plataforma e certificou que todos os seus filmes produzidos entrem para o catálogo.

Para a região e especialmente para Suzano, o cineasta comenta a necessidade de compartilhar produções culturais locais. “Dos 14 filmes, 13 foram rodados em Suzano. Dos longas que estou finalizando, dois deles foram feitos 100% em Suzano. Esse momento é uma vitória para a minha produtora, cidade e para a região. Mostra que existe cultura sendo feita”, disse.