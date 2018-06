Cineasta suzanense é selecionado para Mostra de Curtas em Goiânia

O cineasta suzanense Janderson Rodrigues, foi classificado pela primeira edição da Mostra Permanente de Curtas em Goiânia com o filme “Morro dos Mortos”. O curta-metragem foi selecionado entre as 835 inscrições de diversos estados do País (sendo 829 filmes de 25 estados e do Distrito Federal, além de seis filmes estrangeiros), e será exibido nas salas de cinema da cidade de Goiânia, antes da exibição de filmes em cartaz.

Além disso, 95 filmes que estão participando da mostra são curtas-metragens e os outros cinco são longas-metragens, formando a lista de 100 filmes que irão compor a programação do primeiro ano da Mostra Permanente de Curtas.

Para Janderson, a participação em mostras e festivais é importante para a divulgação de seus trabalhos e o reconhecimento do mesmo. “Participar destes eventos é uma janela de exibição para a divulgação dos filmes, como o Morro dos Mortos. Além disso, vamos receber pela divulgação do curta nos cinemas de Goiânia. Estou feliz por ser selecionado entre tantas inscrições e quem sabe não vou até lá para ver assistir também”, comenta animado.

Curta

O filme “Morro dos Mortos” produzido e dirigido por Janderson Rodrigues, com roteiro de Douglas Cordeiro, foi produzido no ano passado e filmado no bairro Jardim Revista em Suzano.

O curta foi produzido para participar de uma coletânea do longa intitulado “Contos da Morte II” de Vinícius Santos.

O filme também foi selecionado pelo Festival POE de Cinema Fantástico de São José dos Campos, onde as inscrições seguem abertas até o próximo sábado, dia 30. Com relação a Mostra Permanente de Goiânia, o curta “Morro dos Mortos” e os demais selecionados, serão exibidos nos cinemas da cidade até o final do ano.

Segundo o cineasta a nova proposta para o curta-metragem é a produção de histórias em quadrinhos (HQ), que será desenhado pelo artista Robson Strobel.

“Após a exibição do filme, comecei receber um ótimo retorno para que o mesmo seguisse em forma de longa, entretanto, os gastos e o tempo de produção não são viáveis. Com isso, a continuação do Morro dos Mortos sairá em forma de histórias em quadrinhos, que tem lançamento previsto para janeiro de 2019”, afirma.

Mostra

A Mostra Permanente de Curtas realiza sua primeira edição com duração prolongada, com intuito de fugir do tradicional formato de festival/mostra de cinema, que geralmente acontece por um período curto e agrupado em uma semana específica do ano e, ainda, por permitir que o curta-metragem seja enquadrado dentro da programação tradicional do cinema, juntamente com os longas-metragens, em sessões atraentes e equivalentes às demais sessões programadas para aquela semana cinematográfica.