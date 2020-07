Cineastas fundam produtora de curtas e longas-metragens

Um grupo de cineastas paulistas fundou, em São Paulo, a produtora Mundi Filmes para a realização de curtas e longas-metragens com viés tanto artístico quanto comercial. Entre os diversos artistas convidados pelo ator e diretor Marcondes De Carmo para formar o coletivo, estão o diretor de fotografia e cineasta Tony Ciambra, a produtora e cenógrafa Camila Batista, o roteirista Rafael O. Bottene, a atriz e diretora de arte Christiane Calderon, o ator e cineasta Dimas Oliveira Jr., o ator e diretor Claudio Cabrera, a atriz e maquiadora Luana Dias, o cineasta Janderson Rodrigues (de Suzano), o produtor e montador Thyago Emanuel e o roteirista e autor teatral Ruy Jobim Neto.

A Mundi Filmes já tem, assim, em seu catálogo para a temporada 2020, a produção de três curtas: “Nação da Caverna” (com roteiro de Marcondes De Carmo e direção de Claudio Cabrera e Marcondes De Carmo), “Canonização” (inspirado no conto homônimo de Raul Diaz, com roteiro de Rafael O. Bottene e Ruy Jobim Neto e direção de Janderson Rodrigues) e “Baalzebub” (com direção e roteiro de Rafael O. Bottene).

Os cineastas começaram a se reunir por meio de Whatsapp no final de maio deste ano como um movimento de resistência criativa a muito do que se produz em audiovisual no Brasil e fora dele. Para o ator e diretor Marcondes do Carmo, co-fundador e idealizador da Mundi Filmes, “a nossa intenção, enquanto projeto, é criar filmes de qualidade com histórias e personagens que sejam universais para podermos dialogar com as plateias mais diversificadas mundo afora”.

A programação da Mundi Filmes para 2020 é produzir os três curtas que já estão em elaboração, exibi-los primeiramente em festivais os mais diversos.