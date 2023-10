CineSolar tem sessões gratuitas de cinema movido a energia solar

A experiência do CineSolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, chega a Suzano com sessões gratuitas para a população e oficina de educação ambiental e linguagem audiovisual para crianças e jovens.

Com patrocínio da Ecolab serão exibidos curtas-metragens e o filme “Encanto”, na EE Professor José Papaiz (17/10), no AAMAE - Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança Esperança (18/10) e no Centro Cultural Colorado (19/10), a partir das 19h.

As sessões contam com distribuição de pipoca e o público pode visitar o furgão, que carrega todo o cinema e se transforma numa estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz.

O Circuito Ecolab abrange também as cidades de Barueri, Franca, São José da Bela Vista, Campinas e São Paulo.

As ações são em comemoração aos 100 anos da Ecolab, celebrados neste ano. Líder global em sustentabilidade e em oferecer soluções e serviços para água, higiene e prevenção de infecções, a companhia está comprometida com o desenvolvimento sustentável do planeta e, por isso, também apoia projetos que contribuam com a economia de baixo carbono.

O CineSolar, que em 2023 completa 10 anos, transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou cerca de 1870 sessões (com exibição de 180 filmes) e 576 oficinas para 284 mil pessoas de quase 600 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal. O projeto já percorreu mais de 250 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente as nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.