Cineteatro e Polo de Música e Audiovisual apresentam 304 produções em 15 meses

O secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, anunciou nesta quinta-feira (03/08) o primeiro balanço de atividades do Polo de Música e Audiovisual Paulo José, inaugurado no fim de março de 2022, que passou a ser integrado pelo Estúdio de Música Professor José Gonzaga Sobrinho e o Estúdio de Vídeo Nhô Luca e Salvador Rugiero, além do Cineteatro Wilma Bentivegna, aberto em 2018. O espaço, localizado na rua Paraná, 70, na região central, atendeu a 3.529 pessoas com as 304 produções promovidas nos últimos 15 meses.

As atividades desenvolvidas no espaço durante o período contemplaram 131 sessões de cinema no cineteatro para um público de 1.428 pessoas, além das 62 exibições referentes a projetos apoiados pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) exibidas para 447 espectadores, e seis oficinas para 62 alunos. No mesmo local, o projeto Cine Escola, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, envolveu dez unidades escolares em 35 sessões com 1.142 alunos atendidos. Ainda foram promovidas 14 sessões do Saci Club para 280 pessoas.

Já no Estúdio de Música Professor José Gonzaga Sobrinho e no Estúdio de Vídeo Nhô Luca e Salvador Rugiero, foram ofertados cinco workshops e oficinas relacionadas à fotografia, videoclipe e produção de curta metragem, que atenderam a 158 estudantes. O espaço ainda serviu de suporte para a gravação de 12 programas do projeto “Cola Aí - Minha Escola na TV”, que promove produções audiovisuais desenvolvidas pelos próprios alunos da rede municipal.

O polo audiovisual também se envolveu na história e na tradição das festas da cidade. No local, foram registradas a “Mostra de Referência Teatrais de Suzano”, realizada em 2022; a Festa da Dália, em março de 2023; e o aniversário de emancipação político-administrativa de Suzano, em abril deste ano. O espaço ainda serviu de suporte para a gravação da programação cultural da cidade, com 24 produções.

Em fevereiro último foi promovido um concurso de “Marchinhas de Carnaval”, que premiou os três primeiros colocados de cada categoria com a gravação da música inscrita, totalizando 12 canções gravadas.

Para Walmir, o polo de música e audiovisual representa um marco na atividade cultural de Suzano. “Nossa cidade sempre teve um potencial imenso nesta área e, por isso, buscamos criar as condições necessárias para que os artistas possam se desenvolver. Ao mesmo tempo, oferecemos inúmeras possibilidades aos munícipes, visando esse contato com a arte, ao ofertarmos, por exemplo, sessões gratuitas de cinema para as crianças da rede municipal e para pessoas que não têm condições de ter acesso a este tipo de atração”, ressaltou o vice-prefeito.