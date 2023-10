Cineteatro recebe a 7ª Mostra Internacional de Curtas a partir desta terça

Com mais de 50 filmes do mundo todo, incluindo produções locais, o Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista) recebe a partir desta terça-feira (17/10), às 19 horas, a 7ª Mostra Internacional de Curtas-Metragens do Alto Tietê, que exibirá 15 sessões até sábado (21/10). A programação completa do evento, que conta com organização do coletivo “Curta Suzano” e apoio da Secretaria Municipal de Cultura, pode ser conferida pelo site curtasuzano.com.br.

Dois convidados especiais marcarão presença. Na abertura, o crítico e cineasta Jean-Claude Bernardet prestigiará a atividade inaugural do evento apresentando seu último filme, o curta "Cama Vazia", às 19h30, e repercutindo a obra com os presentes a partir das 20 horas. Para marcar o encerramento da programação, no sábado, o vice-presidente do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica (ICAIC), Roberto Smith de Castro, falará sobre as atividades desenvolvidas no segmento, a partir das 18 horas.

As produções internacionais serão exibidas no segundo dia da mostra, a partir das 19h30. De forma sequencial, serão apresentadas “Fantasmagoría”, do chileno Juan Francisco González; o filme português “Maria”, de Guilherme Carravetta; o curta francês “Office”, de Marine Pichon; a produção americana “For the Skeptical”, de Dawn Westlake; e o moçambicano “A corda”, de Hélder Bata. A classificação indicativa para esta sessão, chamada de “Arujá”, é de 16 anos.

Entre quarta (18/10) e sexta-feira (20/10) está prevista a apresentação dos filmes produzidos no Alto Tietê. Na quarta-feira, na sessão “Ferraz de Vasconcelos”, serão exibidas, a partir das 10 horas, a produção mogiana “Fã nº 1”, de Elder Fraga; o curta de Guarulhos “Não Somos Mais o que Éramos”, de Patrícia Sá; o filme de Mogi das Cruzes “Duas opções”, de Gui Rafaini; e a produção suzanense “Janaína”, de EdyArte. A classificação indicativa é de 14 anos.

Na quinta-feira (19/10), os filmes da região começam a ser exibidos às 19h30. Está programada, na sessão “Biritiba Mirim”, a apresentação dos curtas de Guarulhos “Amor Eterno”, de Rubens Mello, e “Rouxinol”, de Renato Queiroz e Daniel Neves; assim como as produções mogianas “A outra mãe”, de Sara Fernandes; “Viva. Morra. Repita”, de Felipe Paixão; e “Empathy”, de Marcos Rangel. A classificação indicativa é de 18 anos.