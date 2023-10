Cineteatro tem programação em homenagem ao Dia das Crianças

A Secretaria de Cultura de Suzano definiu a programação de filmes que serão exibidos em outubro no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro). O cronograma, que aborda a temática infantil, começa nesta terça- feira (03/10), às 19 horas, com a realização do cineclube “Saci Club”, que trará uma sessão debate acerca do filme “Passagem das Horas”, com direção de Daniel Torres.

O planejamento segue na quarta-feira (04/10) com uma sessão especial da mostra “Chaplin”, que será realizada com o apoio do Museu da Imagem e do Som (MIS), e trará o filme de comédia dramática “O Garoto”, de 1921, dirigido e estrelado por Charles Chaplin. Mais tarde, às 14h30 é a vez da exibição da mostra “Anime-se” com o filme “Carros 3”, que conta a história do acidente sofrido pelo multicampeão de corrida Relâmpago McQueen.

Finalizando o dia, às 19 horas, também em parceria com o MIS, o filme “O Vagabundo” entra em cena. A atividade, que faz parte da mostra “Chaplin”, traz à tona longas do ator e cineasta britânico Charles Chaplin, que marcou o cinema mudo e deu início ao cinema falado.

O “Saci Club” será reapresentado em outras quatro oportunidades no mês, nos dias 10, 24, 25 e 31, às 19 horas, com os filmes “Memória de Uma Guerra da Itália”, “Somnifobia”, “Luzes da Cidade” e “O Parteiro da Dona Severina”, respectivamente. A atividade visa reunir produtores de cinema e cinéfilos para debater filmes produzidos à margem das grandes indústrias e, posteriormente, investigar a criação destas obras para enriquecer as produções locais.

Já a mostra “Anime-se” voltará a ser exibida na quarta-feira da semana que vem (11/10), com a exibição do filme “Valente”, de 2012, que aborda a história da princesa Merida, uma jovem que deve seguir os costumes de seu reino e se tornar rainha, mas desafia os costumes ancestrais, tentando trilhar seu próprio caminho, movimento que coloca toda sua família em perigo. Por sua vez, durante à noite, às 19 horas, a mostra “Chaplin” será encerrada com o filme “O imigrante”.

Finalizando o cronograma da mostra “Anime-se”, em 25 de outubro, às 14h30, o público presente poderá assistir ao filme “O Bom Dinossauro”, que conta a história do dinossauro Arlo, de 11 anos, em uma realidade que o asteroide responsável pela destruição da espécie não aconteceu e ele faz amizade com um pequeno humano.

O vice-prefeito de Suzano e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, convidou todos os jovens suzanenses a comparecerem. “Teremos uma programação repleta de filmes com aventuras, aprendizados e ensinamentos. Pensamos em desenvolver uma programação especial, usando como base o mês da criança. Sem dúvida, serão encontros extremamente divertidos. Reforço que munícipes de outras faixas etárias também podem comparecer gratuitamente”, afirmou.