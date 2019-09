Cineteatro Wilma Bentivegna recebe nesta quarta-feira o projeto Memória Viva

O palco do Cineteatro Wilma Bentivegna receberá pela primeira vez, desde a inauguração, o projeto Memória Via, da Secretaria de Cultura de Suzano, que homenageia personalidades importante da cidade. Anteriormente ocorria no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré e no Anfiteatro Orlando Digenova, dentro do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

E nesta quarta-feira, dia 25, às 19 horas, a 23ª edição desse projeto presta duas homenagens. Uma delas é para a família Fidalgo, que tem uma barbearia na rua Baruel, no centro de Suzano, desde os anos 1950. Para relembrar essa história do negócio familiar, os bisnetos de Fernando Fidalgo, o primeiro membro da família a chegar a Suzano após uma travessia de navio de Portugal para o Brasil, estarão presentes.

A segundo homenageado da noite é o empresário Fumio Oura, de 95 anos, que consta em sua trajetória de vida, uma vinicultura tradicional em Suzano e, em seguida, a produção de ervas medicinais e o plantio de árvores de pau-brasil. Ele estará presente no evento e contará um pouco das inúmeras histórias que viveu na cidade, após os pais Kaname Oura e Yosue Oura saírem do Japão rumo ao Brasil.

Rita Paiva, diretora da Secretaria de Cultura de Suzano, apontou que ambos os homenageados têm uma história muito próximas. Isso porque, tanto a família Oura quanto a família Fidalgo são imigrantes de um passado recente do Brasil e da cidade.

“O projeto Memória Viva contribui não somente para valorização de pessoas que construíram Suzano, mas também para eternizar e registrar de forma oficial a história da cidade”, disse o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.