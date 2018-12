Cineteatro Wilma Bentivegna será inaugurado nesta quinta-feira

Após 11 meses de obras de modernização, o prédio que abrigava o antigo plenário da Câmara de Vereadores de Suzano renasce nesta quinta-feira (6) como o Cineteatro Wilma Bentivegna. Localizado no número 70 da rua Paraná, na região central, o novo espaço será inaugurado às 18 horas com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do ator e diretor Paulo Betti e de autoridades do município.

Para a cerimônia de entrega, estão programadas a exibição de um curta-metragem contando a história da atriz Wilma Bentivegna e uma apresentação musical do grupo “Ricardo de Deus Trio”. Na oportunidade, o chefe do Executivo também vai falar com os presentes sobre o desenvolvimento do espaço e das atividades que serão realizadas no local.

Já no dia seguinte (7), a Secretaria Municipal de Cultura começa a oferecer uma programação especial, a partir das 18 horas, com a exibição do filme “A Fera na Selva”. Em seguida, o ator Paulo Betti, que foi um dos diretores do longa-metragem, promoverá uma roda de conversa com os espectadores sobre o processo de criação do filme, rodado na região de Sorocaba e baseado na obra do escritor e dramaturgo anglo-americano Henry James.

Entre os dias 11 e 13 de dezembro (de terça a quinta-feira), a administração municipal também promoverá o projeto “Cine Cultura”, com sessões às 9h30 e às 14h30, com exibições de filmes com classificação etária livre. No sábado (15), a partir das 16 horas, acontecerá o Circuito de Cinema Alternativo, com produções audiovisuais de Suzano e região.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, o novo Cineteatro conta com uma das estruturas mais modernas no Alto Tietê, com capacidade de receber até cem pessoas. “A obra teve início no mês de janeiro e contou com um investimento de aproximadamente R$ 120 mil. O antigo plenário (do Poder Legislativo) foi adaptado para receber espetáculos teatrais e musicais, palestras e exibições de filmes para públicos de pequeno e médio porte”, explicou.

Garippo informou ainda que, durante as intervenções, foram feitas a revisão dos sistemas elétrico, hidráulico e de som, readequação da infraestrutura para a acessibilidade de pessoas com deficiência (PCDs), instalação de um novo telão para exibição de filmes e implantação de camarins e novos acessos para público, artistas e produção.

O novo Cineteatro levará o nome da cantora, atriz e apresentadora de televisão Wilma Bentivegna. Nascida em 1929 em São Paulo, ela foi a primeira mulher a se apresentar na televisão brasileira na extinta emissora TV Tupi e viveu seus últimos anos de vida em Suzano. Morreu em 2015, aos 85 anos.