Cineteatro Wilma Bentivegna terá exibição de 16 filmes neste mês

Personagens icônicos do cinema farão uma visita ao Cineteatro Wilma Bentivegna neste mês. Da frieza de Miranda Priestly, a antagonista de “O Diabo Veste Prada”, às trapalhadas de Mônica e Cebolinha, em “Turma da Mônica: Laços”, o espaço cultural exibirá 16 filmes imperdíveis, em sessões gratuitas todas as quartas e quintas-feiras, em três horários: 9h30, 14h30 e 19 horas. E para aqueles que não conseguem comparecer em dias úteis, há programação aos sábados, às 15h30.

Para começar, os suzanenses têm compromisso marcado nesta quarta-feira (2) com a equipe de mutantes mais famosa de todos os tempos em “X-Men: Fênix Negra”, que será reprisado nos mesmos horários em 9 de outubro (quarta-feira). Já nos dias 3 e 10 (quintas-feiras) é a vez de se encantar com a magia do live-action de “Aladdin”.

No primeiro sábado do mês (05/10), a telona do espaço será invadida pelos orcs de “Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos” e no seguinte (12/10) pelos super-heróis do sucesso mundial “Vingadores: Ultimato”.

Para matar a saudade do clássico com os atores Will Smith e Tommy Lee Jones, nos dias 16, 23 e 30 (quartas-feiras), haverá a exibição da sequência “MIB: Homens de Preto Internacional”, agora protagonizado por Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Já em 19 de outubro (sábado), o suspense marcará presença no Cineteatro com a adaptação dobest-seller de Dan Brown “Inferno”.

Nos dias 17, 24 e 31 (quintas-feiras), a nostalgia tomará conta da sala de cinema com a versão cinematográfica do gibi mais amado pelos brasileiros, “Turma da Mônica: Laços”.

E, encerrando as sessões diurnas, no último sábado do mês (26/10), o Cine Maternal – projeto voltado ao resgate social da puérpera – divertirá mamães e bebês com a apresentação de “Castelo Rá-Tim-Bum”.

Sessões noturnas

Filmes com temática adulta são destaques nas sessões noturnas do CineClube, que ocorrem sempre às 19 horas de quartas e quintas-feiras.

Dando início à programação, em 9 de outubro (quarta-feira), “Divinas Divas” narrará a história da primeira geração de artistas travestis do Brasil, como Jane di Castro e Valéria. No dia seguinte (10/10), a emoção é garantida com a exibição da cinebiografia do astronauta Neil Armstrong, “O Primeiro Homem”.

Na quarta-feira (16/10), o drama nacional “Estamos Juntos” abordará temas delicados, como a solidão e amizade, enquanto na quinta-feira (17/10), o público poderá conhecer um pouco mais sobre os bastidores do clássico “Nosferatu”, de 1922, com a exibição do filme "A Sombra do Vampiro".

A sessão noturna do dia 23 (quarta-feira) ficará por conta do longa-metragem brasileiro “Califórnia”. Na quinta-feira (24/10), o sucesso “Diabo Veste Prada” promete divertir a todos com os conflitos da relação das personagens de Meryl Streep e Anne Hathaway. E, por fim, o romance “Alguma Coisa Assim” arrancará suspiros do público no penúltimo dia de outubro (30/10).

Todas as sessões do Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado no número 70 da rua Paraná, no centro da cidade, são oferecidas gratuitamente pela Secretaria de Cultura de Suzano. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4747-4180.