Coletivo de rap de Itaquá lança novo clipe intitulado 'Monster Team'

Com batidas contagiantes e audácia nas letras que abordam uma ideologia politizada e críticas sociais, o coletivo de rap ItakaosClan , de Itaquaquecetuba, lançou em seu canal no YouTube o novo clipe com uma pegada “cypher” - grupo de rappers apresentando novas rimas. O vídeo reuniu 19 MCs para participar da música intitulada "Monster Team".

A produção musical do clipe ficou sob responsabilidade de Rodrigo Cunha e de vídeo da Monomito Films. O vídeo contou com cerca de 80 integrantes que compôs o cenário do rap no estilo anos 80 e 90. As gravações ocorreram em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) abandonada em Itaquá.

O idealizador do ItakaosClan e beatmaker do Mente Matéria, Everton Miranda (conhecido como Pirulex Beats Mc), conta ao DS um pouco sobre o clipe que, até a tarde de ontem, já contava com 1,8 mil visualizações no YouTube.

"No decorrer do projeto, após a ideia do clipe, pensamos em um cenário com cara de periferia que ressaltasse a cena do rap dos anos 80. O local escolhido, foi uma UBS abandonada na cidade e aproveitamos para fazer as gravações. O tamanho do espaço também acabou facilitando para a entrada de luz e a participações das pessoas envolvidas", comenta.

Música

"Monster Team", publicada na segunda-feira teve a participação de 17 MCs de Itaquá e outros dois de Poá, que fazem parte de diferentes grupos, sendo eles, Moskitto, Dc, VN, Ranihx, DOISP Ananse, Joota3, SL, Gang13, Lucas Gang 13, Felipe Mind Team Boom Bap, Pirulex Beats Mente Materia, Bolacha Mente Materia, Hike, Caco, Luigi Dimensão Periférica, Medusa Dimensão Periférica, Doug Lost Gang e Braddock.

Para manter o rap vivo, a letra foi escrita por cada um dos integrantes e a produção teve duração de aproximadamente quatro meses até a elaboração final, gravado no mês de janeiro.

"Começamos as gravações ás 10 horas e finalizamos no fim da noite, foram horas de preparo, ensaios e muita dedicação para que o clipe saísse como esperado. Em menos de 24 horas, tivemos um alcance de views muito grande, tudo graças ao nosso público de Itaquá e de outras regiões que acompanham nosso trabalho. No início tínhamos uma preocupação de ficar um vídeo cansativo, pois ele tem duração de quase 12 minutos, então colocamos tambores com fogos, uma galera agitada que acompanhou a batida da música e que acabou tornando o clipe bem dinâmico", enfatiza.

O MC ressalta também como surgiu a ideia da criação do canal criado em agosto do ano passado e que conta atualmente com 464 inscritos.

"A ideia do nome e da criação foi minha, entretanto eu e meu amigo, o Mc Moskitto, que é meu braço direito, realizamos clipes cypher para encontrar novos artistas e divulgar seus trabalhos com as apresentações. Além disso, queremos colocar Itaquá em evidência, pois existem muitos talentos no mundo do rap que precisam ser vistos e reconhecidos", argumenta.

Miranda ainda fala sobre a ideia de se apresentarem em São Paulo e para um público maior.

"Queremos continuar nossos trabalhos e deixar cada um correr com seus trabalhos pessoais, com isso, estamos criando no mês de maio uma apresentação na Avenida Paulista, com a ideia de levar o ItakaosClan e expandir nosso trabalho, além de fazermos muito barulho com nossa rima estilizada", conta animado.