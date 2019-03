Coletivo de rappers da região se apresenta neste sábado no Bloco 'BeatLoko' em São Paulo

Atualizado às 11h16

O coletivo de rappers do Alto Tietê 'Itakaos Clan' se apresenta neste sábado (2), a partir das 11 horas, no Bloco 'Beat Loko', na Avenida Marquês de São Vicente, Barra Funda, em São Paulo. A terceira edição do evento tem na programação consagrados artistas do rap nacional, como Djonga, Coruja BC1, Cynthia Luz, Drik, Xamã, Primeiramente, Nova Era, DowRaiz, entre outros. A expectativa de público é de 100 mil foliões e amantes do gênero musical.

Em pouco mais de dois anos, a repercussão das músicas produzidas pela Itakaos Clan ganhou fãs na região. O grupo tem mantido uma série de lançamentos de faixas e clipes, como o último sucesso 'O fim do anonimato'.

Para um dos idealizadores do Itakaos Clan e beatmaker do grupo Mente Mantéria, Everton Miranda, o Pirulex Beats Mc, o convite para se apresentar no primeiro bloco de rap de carnaval do País, idealizado pelo Dj Cia, 17 Produções e Rua Livre, é um marco para a região. Segundo ele, a visibilidade dos artistas do Alto Tietê, em especial de Itaquá, irá ser o passo inicial para fomentar a cultura do rap.

"Representaremos Itaquá, a região, em um dos principais eventos do rap. As atrações tinham sido anunciadas, por isso, foi uma surpresa muito bem-vinda", diz Pirulex.

A ansiedade não deve ser empecilho para o coletivo, já que este não é o primeiro evento que se apresentarão ao lado de consagrados artistas do gênero musical. "Já fizemos show com Snj, NDe Naldinho, Adl, Nocivo Shomon, entre outros".

Para se ter ideia, o Itakaos Clan lançou no ano passado mais de 20 clipes e 30 músicas. "Finalizamos 2018 sonhando alto. Queremos mostrar a importância da região para o cenário nacional. E, posso adiantar, este ano (2019) serão mais bons frutos", enfatizou Pirulex.

Atualmente, o Itakaos Clan é composto por Pirulex, VN (Mc do grupo Tamo Além); Jeferson Joota3 (Tamo Além); Braddock (Tamo Além); Dj Luiz (Mente Matéria); Augusto; Felipe Mind; Doug mc (Lost Gang); e o produtor musical Rodrigo Cunha. As produções podem ser conferidas no canal do coletivo Itakaos Clan (link aqui)