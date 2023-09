Com homenagem a Marília Mendonça, dupla Maiara e Maraisa leva 60 mil ao Rodeio de Itaquá

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa abriu a agenda de shows do Itaquá Rodeio Fest 2023 na noite desta quarta-feira (6). Com um repertório super variado, incluindo lançamentos como "Narcisista" e "Oficializar", mais antigas como "Medo Bobo" e "Sorte Que Cê Beija Bem" e modões como "Boate Azul" e "Evidências", a dupla mato-grossense agitou a galera na arena, levando cerca de 60 mil pessoas, conforme informou a organização do evento, e iniciou as festividades do tão esperado Rodeio de Itaquá.

Maiara e Maraisa subiram ao palco pouco depois das 22h30 e fizeram um show de cerca de 1h30. Durante a apresentação, a dupla chegou a elogiar a estrutura do Itaquá Rodeio Fest. Não era para menos: o palco, o som e o atendimento no local chamaram a atenção da reportagem do DS. Os acessos pela Estrada Governador Mário Covas Júnior e pela Estrada do Mandi tiveram reforço das forças de segurança, incluindo Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, equipes da Secretaria de Transportes e Corpo de Bombeiros.

Chegada

A arena usada para a realização do Itaquá Rodeio Fest 2023 fica entre as estradas do Mandi e Governador Mário Covas Júnior, ao lado do Itaquá Park Shopping. Um bloqueio total no sentido Itaquá da via foi realizado na altura da rotatória que dá acesso para a Avenida Miguel Badra e, com isso, quem ia da região Norte de Suzano para Itaquá precisava acessar a Estrada do Mandi ou dar a volta pelo centro de Itaquá, acessando a Mário Covas pela Avenida Vereador Almiro Dias de Oliveira.

Para quem ia no sentido Suzano, foi feito um bloqueio parcial na entrada da Mário Covas, impactando o trânsito para quem tentava acessar os estacionamentos por essa via.

Em uma live no Instagram, o prefeito Eduardo Boigues criticou os responsáveis pelo bloqueio na entrada da cidade.

"A SPTrans resolveu fazer um bloqueio. Nunca vieram aqui. Vem o policiamento de fora e, ao invés de proteger o cidadão, vem para complicar nossa vida", reclamou.

Espaço

A arena foi dividida em cinco setores: Frontstage (bem na frente do palco), Arena (espaço mais amplo, central e atrás do Frontstage), Camarotes (à direita da Arena e do Frontstage), Arquibancada (à esquerda da Arena) e Camarote Itaquá Fest (à esquerda do Frontstage). Por conta do amplo espaço do setor Arena, a reportagem não consegue afirmar, com certeza, que havia lotação máxima neste setor. Os demais estavam completamente lotados ou próximos a isso.

Outro detalhe importante foi a localização dos banheiros. Para quem ficou no Frontstage, os banheiros foram instalados ao lado do palco, facilitando muito a vida de quem precisava ir, pela proximidade. Ao menos nos banheiros masculinos, havia muitas opções e sem filas.

Ao lado do espaço para shows, um grande parque de diversões foi instalado. Há também diversas barracas no terreno e fora dele, principalmente na Estrada do Mandi, dando dezenas de opções para os visitantes.

O Rodeio é realizado pela MP Produções, empresa especializada em gestão e promoção de grandes eventos públicos e privados. Após o show de Maiara e Maraisa, a dupla Marcos e Bueno subiu ao palco. Nesta quinta-feira (7), será a vez do cantor Gusttavo Lima se apresentar no Itaquá Rodeio Fest 2023.