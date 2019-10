Com início na Praça da Bíblia, Marcha pra Jesus 2019 de Mogi acontecerá neste sábado

Neste sábado (26), a partir das 12 hora, acontecerá em Mogi das Cruzes a Marcha para Jesus 2019. A caminhada começará na Praça da Bíblia e se estenderá até o Pró-Híper, no Mogilar. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal, tem previsão de que 25 mil pessoas estejam presentes para celebrar e acompanhar os shows de artistas do meio gospel.

O prefeito Marcus Melo falou sobre a importância do evento na cidade. “A Marcha para Jesus é um marco turístico e cultural por onde passa, ela atrai não só o público cristão, mas todos que desejam usufruir de uma grande festa. Muitas pessoas de cidades vizinhas vêm para Mogi das Cruzes prestigiar o evento e, para que tudo ocorra bem, a Prefeitura dará todo apoio necessário, garantido a segurança dos cidadãos e liberando o uso dos espaços utilizados”, comentou.

Melo ainda lembrou dos trabalhos desenvolvidos pelas igrejas cristãs nas entidades e instituições mogianas. “Dentro de nosso município, a comunidade cristã tem desempenhado um trabalho que sempre vale a pena ressaltar. Instituições filantrópicas, ONGs e creches são administradas pelas igrejas, que com todo carinho executam um belo serviço público”, ressaltou o prefeito.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes apoiará de forma direta o evento. Serão disponibilizados agentes de trânsito que fecharão as ruas por onde a população deve passar, evitando acidentes, e a Guarda Municipal fará a segurança de todos os presentes. Além disso, os espaços da Praça da Bíblia e do Pró-Híper foram liberados pelo órgão público para o uso da festividade.

O Tiro de Guerra de Mogi das Cruzes será a presença inédita da Marcha para Jesus 2019. Um grupo de 30 a 40 atiradores marcharão junto com a população pela trajetória já programada.

O tema da Marcha para Jesus 2019 é “O Senhor é a nossa Bandeira” e a concentração começará na Praça da Biblía, na rua Tenente Manoel Alves dos Anjos, número 400, no centro. Os fiéis passarão pela avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, rua Senador Dantas, rua Doutor Correa, rua Otto Unger, rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, rua Olegário Paiva, passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu, avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes e espaço Pró-Híper. O evento tem previsão de encerramento às 22h, após apresentação de cantores gospel.

A Secretaria Municipal de Transportes recomenda aos motoristas que evitem as regiões por onde passarão os fiéis e procurarem vias alternativas ao destino final. Faixas já foram instaladas em ruas da cidade com orientações aos condutores.

A Programação conta com cantores renomados: Ministério Zoe Dance, Templo Soul, Ao Cubo, Rodrigo Luzap, Banda Apogeu, Adriano Senna, Natan Tchaker & Ministério IBB, Maurício Dias, Armagedom, Aline Sabino, Marcus Fernando, Jonathan Weslley e Edy Lucas.

O evento é realizado pelo Conselho de Pastores e Obreiros de Mogi das Cruzes (Copomc), é gratuito e aberto para toda a família mogiana. A marcha é considerada o maior evento gospel da cidade e acontece anualmente, levando crianças, jovens, adultos e idosos a celebrar sua fé nas ruas do município.