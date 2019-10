Com o apoio do Instituto EDP, ONG Social Skate realiza programação especial para a semana das crianças

Em comemoração à "semana da criança", a Ong Social Skate, iniciativa apoiada pelo Instituto EDP e patrocinada pela EDP São Paulo, está realizando, em Poá, uma série de atividades gratuitas para toda a comunidade. Responsável pelo atendimento de cerca de 150 crianças e seus familiares na comunidade de Calmon Viana, a iniciativa oferece atividades esportivas, culturais e educativas utilizando skates, artes, gincanas, brincadeiras e convidados para deixar a semana das crianças ainda mais divertida.

"Para nós, todo dia é dia das crianças na Social Skate. Por isso, procuramos desenvolver uma semana repleta de atividades especiais para a comunidade e fugir do comum ao celebrar este dia apenas no feriado do dia 12 de outubro", destaca Sandro Testinha, um dos idealizadores da Ong.

As atividades acontecem durante toda a semana, e cada dia os pequenos tem a oportunidade de participarem de diferentes atividades. Na sexta-feira (11) as crianças receberão a visita do renomado skatista profissional francês Jean Philipe Villa e no dia oficial dedicado às crianças, a comunidade está convidada para um grande festa na sede da ONG com comidas e presentes, além de uma grande pista de fingerboard (skate de dedo) doada pelo skatista profissional Fabio Sleimam.

"A EDP acredita no papel do esporte como importante ferramenta na educação e formação dos jovens. A ONG Social Skate realiza um trabalho essencial para as crianças da região, e nos deixa muito felizes em fazer parte dessa história e celebrarmos juntos pela infância" comentou Paulo Ramicelli, assessor de diretoria do Instituto EDP.