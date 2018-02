Comédia 'Pequena Grande Vida' estreia hoje no Centerplex de Suzano

O mundo atualmente vive com o aumento populacional gigantesco e para abordar o tema da superpopulação, o filme "Pequena Grande Vida" (Downsizing) que estreia nesta quinta-feira (22) no Centerplex em Suzano, faz uma sátira social através de uma trama inusitada.

O longa-metragem com direção do cineasta americano, Alexander Payne (que venceu dois Óscares, sendo Melhor roteiro adaptado em “Os Descendentes” e no longa “Sideways- Entre Umas e Outras”) em parceria com Jim Taylor,será exibido na sala 5 do cinema e a classificação indicativa é a partir de 14 anos.

Indicada ao Globo de Ouro e exibida nos festivais de Toronto e Veneza, a comédia de ficção científica aponta uma sátira comportamental e social na qual a humanidade descobre que encolher pessoas é uma forma de reduzir o custo de vida e economizar em um mundo cada vez mais insustentável.

O longa conta a história do que acontece quando cientistas noruegueses descobrem como encolher os humanos para resolver o problema de superpopulação no planeta e propõem uma transição global de longo prazo, optando encolher humanos para 12 centímetros de altura.

Na cidade de Omaha, as pessoas descobrem a possibilidade de reduzir de tamanho para uma versão minúscula, a fim de terem menos gastos vivendo em pequenas comunidades que se espalham pelo mundo.

Sinopse

Encantado após ter contato com amigos que passaram pelo processo, Paul Safranek (Matt Damon) decide convencer sua esposa Audrey (Kristen Wiig) a adotar o curioso novo estilo econômico de vida e se mudar para uma nova comunidade em miniatura.

Uma das pessoas que também habita a mini-cidade é Ngoc Lan (Hong Chau), ex-prisioneira política que foi encolhida contra sua vontade e agora trabalha como faxineira na nova sociedade.

O elenco conta também com Christoph Waltz (Bastardos Inglórios, Django Livre), Neil Patrick Harris (Garota Exemplar, How I Met Your Mother), Laura Dern, Jason Sudeikis, Brigitte Lundy-Paine, Maribeth Monroe e Udo Kier.