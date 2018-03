Comédia, terror e ação estreiam hoje no cinema de Suzano

"Os Farofeiros", "Medo Profundo" e "O Passageiro" estreiam nesta quinta-feira (8) no Centerplex de Suzano. O primeiro, um longa de comédia nacional protagonizado pelos atores Maurício Manfrini (Paulinho Gogó) e Cacau Protásio que interpreta a personagem Jussara.

O filme conta a história de quatro famílias brasileiras consideradas da classe média baixa, que acabam se metendo em uma cilada, após decidirem alugar uma casa de praia para curtirem o feriadão. Com classificação indicativa de 12 anos, o filme com direção de Roberto Santucci, ainda conta com o elenco formado pelos atores Danielle Winits (Renata), Antonio Fragoso (Alexandre), Nilton Bicudo (Diguinho), Aline Riscado (Elen), Elisa Pinheiro (Vanete) e Charles Paraventi (Rocha).

Já a produção intitulada "Medo Profundo" têm direção de Johannes Roberts e revela um suspense subaquático com tubarões. O longa conta a história de duas irmãs (Lisa e Kate) interpretadas pelas atrizes Mandy Moore e Claire Holt, que estão prestes a passar pelos momentos de maior tensão em sua vida.

As personagens ficam presas em uma gaiola de tubarões a 47 metros de profundidade no oceano e terão que lutar contra o tempo para permanecerem vivas. Mas com apenas uma hora de oxigênio e com tubarões brancos rondando o local, as chances se tornam cada vez menores. Com classificação de 14 anos, o filme de terror será exibido em 2D na sala três do cinema.

O passageiro

Por último, é o filme de ação "O Passageiro", que têm Liam Neeson, interpretando um vendedor de seguros.

Após realizar o seu trajeto usual de volta para casa, o personagem Michael MacCauley é forçado por Joanna, uma estranha misteriosa vivida pela atriz Vera Farmiga a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa.

A ação realizada pelo diretor Jaume Collet-Serra ("Órfã", "Sem Identidade", "Non-Stop", "Noite em Fuga", "Águas Perigosas") e escrito por Byron Willinger, Philip de Blasi e Ryan Engle, conta ainda com o elenco Patrick Wilson, Jonathan Banks, Elizabeth McGovern e Sam Neill. O longa será exibido na sala quatro com duração de 105 minutos, classificação de 12 anos.