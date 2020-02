Concerto ‘Samba para os Bambas’ estreia hoje em Mogi das Cruzes

Depois de duas estreias bem sucedidas, uma em Suzano e outra em São Paulo, o projeto “Samba para os Bambas” chega hoje em Mogi das Cruzes. O projeto foi desenvolvido pelo compositor e músico maranhense, Zé de Riba, com o jornalista, escritor e diretor de teatro, Walmir Pinto. A apresentação será no espaço Maria Fumaça (av. Ricieri José Marcatto, 527 - Vila Suissa), às 20 horas, com entrada a R$ 10.

Nesse novo projeto, a percussão fica na responsabilidade de Herculano Almeida e Júnior Oliveira. O arranjo e os instrumentos de corda é assinado pelo instrumentista Beto Bianchi, que também é conhecido pelo trabalho que desenvolve com o projeto "Revista do Samba que participou de diversos shows pela Europa. E Zé de Riba na voz.

Diferente do que foi o último projeto envolvendo Walmir e Zé, o “Que tempos difíceis são esses que falar de amor é quase um crime”, em que a os dois se dedicaram num longo estudo de poemas clássicos como os de Brecht, Drummond, Pessoa, Bandeira e tantos outros. Nesse, a dupla buscou inspiração em obras consagradas de Noel Rosa, Candeia, Cartola. Nelson Cavaquinho e tantos outros bambas do samba.

“Em samba para os bambas” a malandragem, o amor, a liberdade, o respeito e valorização da cultura dos morros, estão presentes nas composições inéditas de Walmir e Zé. Trazem nelas também uma nova linguagem, que é definida por eles como um sentimento mais moderno. As canções trazem também referências às mulheres sambistas, como Clementina de Jesus que é exaltada na música “Samba para Clementina”.

Além dela, Tia Ciata, Clara Nunes, Dolores, Dona Ivone, Zica e Leci Brandão.

Agenda

No sábado, o grupo volta a se apresenta em São Paulo, dessa vez no Sarau da Maria, na Zona Leste.

Compositores

Zé de Riba já é uma figura conhecida do meio musical. Tendo gravações com a cantora Simone, André Abujamra, Zeca Baleiro, entre outros. Tem no currículo shows na Europa e se apresentou tempos atrás com Kiko Denuchi e Bocato no Sesc Consolação.

Walmir Pinto é ator. Já trabalhou em diversos espetáculos em São Paulo entre eles "Abre as Asas sobre Nós, de Sérgio Roveri, peça ganhadora do prêmio Shell. Participou de diversos trabalhos na TV, nas novelas, tendo como mais recente, Chiquititas e Carrossel no SBT. Essas Mulheres na Record e nas minisséries O Caçador e Treze Dias longe do Sol na Globo.No cinema, Walmir fez uma participação em O Invasor de Beto Brant e recentemente no filme Mariguella de Wagner Moura.