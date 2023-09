Confira a programação cultural para o feriado prolongado nos espaços do Governo de SP

Veio curtir o The Town e quer aproveitar outros passeios em São Paulo ou mesmo pelo interior e litoral, antes, durante e após o feriadão prolongado? Os Museus, as Fábricas de Cultura, teatros e Bibliotecas da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo oferecem uma programação variada e, muitas delas, gratuitas. O roteiro começa com a Casa das Rosas. No dia 09/09, das 15h às 17h, os visitantes poderão conhecer uma nova faceta de D. Pedro II, que é a sua atuação como tradutor de obras clássicas, tendo sido responsável pela primeira tradução feita no Brasil da tragédia Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. A partir do manuscrito depositado no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o pesquisador Ricardo Neves dos Santos organizou o volume que traz um estudo sobre a prática tradutória do imperador, bem como a transcrição em ortografia atualizada da tradução da peça, pela primeira vez publicada em livro.

Na região da Luz, os visitantes da Pinacoteca de São Paulo podem conferir a exposição “Sonia Gomes: Sinfonia de Cores”, na qual a artista enfrenta um desafio inédito em sua carreira, que é conceber uma obra em escala muito maior do que a habitual, sem renunciar à qualidade artesanal e cromática de seus objetos. Neste mesmo museu, a exposição “Marta Minujín: Ao vivo” é a primeira mostra panorâmica no Brasil de uma das artistas latino-americanas mais relevantes da sua geração.

No edifício da Pina Contemporânea, “Cao Fei: o futuro não é um sonho” é a primeira mostra individual da artista chinesa na América Latina e apresenta quatro conjuntos de trabalhos com temas que analisam o modo como as rápidas mudanças sociais do século XXI, atravessadas pelo intensivo uso das tecnologias, vem afetando a subjetividade e as experiências humanas.

Em “Elisa Bracher: formas vivas”, no edifício da Pina Estação, o público terá acesso a uma apresentação panorâmica do trabalho de Bracher, que responde ao espaço expositivo com três grandes instalações. Ao longo da mostra, performances musicais coordenadas por Shen Ribeiro e Rodrigo Felicíssimo serão responsáveis por explorar as propriedades sonoras do chumbo em uma extensa programação de ativações.

O Museu da Língua Portuguesa possui visitação gratuita aos sábados e passa a oferecer meia-entrada para todas as pessoas aos domingos, a partir de 3 de setembro. Quem visitar a instituição neste dia da semana pagará somente R$ 10. A promoção será válida até o fim de 2023. Ao longo dos próximos quatro meses, o público tem acesso à exposição temporária Essa nossa Canção. A mostra aborda o elo profundo entre a língua portuguesa e a canção popular brasileira. Neste projeto, o visitante é surpreendido logo no elevador, onde é possível ouvir vocalizes de famosas músicas brasileiras, como “Ilariê” e “aê-aê-aê”.

Já o Teatro Sérgio Cardoso recebe no dia 7 de setembro, quinta-feira (feriado), às 17 horas, o espetáculo Teatro Cego – Um Outro Olhar. A peça teatral tem em seu elenco atores com deficiência visual, cumprindo assim um papel social através da arte. Porém, para que haja uma integração, o elenco nunca é formado só por atores com deficiência visual. Apesar do tema delicado, a trama se desenvolve com muita leveza, bom humor e sensibilidade, levando o espectador a uma reflexão que aprofunda a discussão sobre aspectos emocionais, sociais e comportamentais da doença.

Para quem gosta de música tem os Concertos Matinais na Sala São Paulo promovem acesso à agenda artística para toda a população. Tem como principal objetivo promover a formação de público interessado em música de concerto e assegurar seu acesso à música e ao prédio histórico do Complexo Cultural Júlio Prestes. As performances são gratuitas e realizadas todos os domingos, às 11h (e eventualmente aos sábados), trazendo os corpos artísticos da Osesp e outros grupos parceiros para apresentações de diferentes programas musicais, com aproximadamente 1h de duração. O projeto busca atrair e formar um público que não está habituado à música e ao ambiente de uma sala de concertos.

A distribuição dos ingressos é feita a partir das 10h da segunda-feira anterior ao concerto, pela internet ou através dos totens localizados no piso térreo da Sala São Paulo (com limite de dois ingressos por pessoa). No dia da apresentação, uma cota de 100 entradas é distribuída ao público, presencialmente, antes do início do evento, respeitando a fila de espera e a lotação da casa. A programação completa dos Concertos Matinais fica sempre disponível nos sites: OSESP e Sala São Paulo.

E, ainda, na Sala São Paulo, continua a temporada do projeto Encontros Históricos. O próximo é com Chico César & Mariana Aydar (com participação do acordeonista Mestrinho), em 09/9, às 22h00, os ingressos já estão esgotados, mas terá exibição on-line pelo You Tube Concerto Digital.

E, claro, que as Fábricas não ficariam de fora. Em setembro, as Fábricas de Cultura promovem festivais e encontros de poesia nas zonas Norte e Sul da cidade de São Paulo, Diadema, Osasco e Iguape. A programação é 100% gratuita. Por exemplo, a partir do dia 6, quarta-feira, será possível visitar na Fábrica de Cultura Osasco a exposição fotográfica Tudo Que Vem do Nada, do artista Mendesculpa. As imagens expostas buscam mostrar um pouco da essência da quebrada ao mostrar a diversidade do cotidiano periférico. Às 15h, o artista estará na unidade para um bate-papo sobre a exposição que ficará em cartaz até o dia 30 de setembro.

Em 9/9, acontece o Festival 100% Favela 2023, organizado pelo Instituto Periferia Ativa, grupo A Cúpula Negredo e com o apoio das Fábricas de Cultura Capão Redondo e Jardim São Luís. O evento anual ocorre há 23 anos na comunidade Favela Godoy e terá diversas atrações ligadas ao movimento do rap e do hip-hop. O festival vai das 12h às 23h, no sábado, e continua no domingo, dia 10, das 01h às 12h.

Você já se perguntou se determinado acontecimento histórico aconteceu da forma que vemos nos livros didáticos e que aprendemos na escola? Com a atividade “Construindo Imaginários”, o público comparará relatos e fontes sobre a declaração da independência do Brasil com o que foi ensinado. Será na Fábrica de Cultura Capão Redondo, em 7/9, das 12h30 às 14h.

E na Fábrica de Cultura Vila Curuçá terá a oficina de criação: Pintando a Independência, em 07/9, às 11h. Após a exibição do vídeo “Independência do Brasil | Nerdologia”, a equipe convidará os presentes a recriarem o momento do grito da Independência do Brasil, através de desenho e pintura. Ao término da oficina, a equipe fará uma roda de conversa para aprender mais sobre a data.

Para quem vai ao Litoral, o Museu do Café é uma opção de roteiro! No dia 07/09, às 11h, a ação “Visita à Torre do Relógio” conta com apresentação dos principais elementos que compõem a arquitetura da torre, com destaque as quatro esculturas presentes em seu topo. Após, será realizada a visita ao seu interior, com paradas no relógio e na área exterior, com visão panorâmica do Porto de Santos.

Para os apreciadores da arte circense, tem O Mundo do Circo SP, com entrada sempre gratuita. Quem der um pulinho lá, pode conferir a exposição “Mundo do Circo” na Lona Exposição. São dezenas de maquetes que dialogam com o imaginário popular sobre o circo e que, ao contrário da maioria das exposições, podem e devem ser manipuladas pelos visitantes. E a Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo fará um espetáculo com artistas idosos, todos acima de 60 anos, com apresentações de números de magia, malabarismo, palhaçaria e chicotes, em 9/9, às 17h.

O Teatro Estadual de Araras receberá no dia 7, a peça “Jasmim e a Última Flor”, com a atriz Lily Curcio, sobre a história de uma flor e uma palhaça vivendo entre a ignorância do fatal futuro e a ousadia de continuar resistindo.

E na Biblioteca Parque Villa-Lobos, em Alto de Pinheiros, terá a oficina Cosplay: braceletes de super-heróis que estimulará a criatividade ao produzir peças, como braceletes, coroas ou espadas, com o uso de materiais simples. A partir de 10 anos, em 9/9, das 13h30 às 15h30, com Jeffrey Haiduk.

Casa das Rosas

D. Pedro II, Tradutor de Prometeu Acorrentado

Faceta ainda pouco divulgada de D. Pedro II é a sua atuação como tradutor de obras clássicas, tendo sido responsável pela primeira tradução feita no Brasil da tragédia Prometeu Acorrentado, de Ésquilo.

Data: 09/09

Horário: 15h às 17h

Inscrição aqui até 08/09 (50 vagas)

Mais informações aqui

Pinacoteca Luz

Marta Minujín: Ao vivo

Primeira mostra panorâmica no Brasil de uma das artistas latino-americanas mais relevantes da sua geração.

Data: 29 jul 23 a 28 jan 24

Horário: de quarta a segunda, das 10h às 18h (quintas-feiras estendidas: das 10h às 20h, com entrada gratuita a partir das 18h)

Mais informações aqui

Pinacoteca Luz

Sonia Gomes: Sinfonia das Cores

Instalação inédita criada para o Projeto Octógono Arte Contemporânea da Pinacoteca Luz.

Data: 02 set 23 a 28 jan 24

Horário: de quarta a segunda, das 10h às 18h (quintas-feiras estendidas: das 10h às 20h, com entrada gratuita a partir das 18h)

Mais informações aqui

Pina Contemporânea

Cao Fei: o futuro não é um sonho

Primeira mostra individual da artista chinesa na América Latina e apresenta quatro conjuntos de trabalhos com temas que analisam o modo como as rápidas mudanças sociais do século XXI.

Data: 02 set 23 a 14 abr 24

Horário: de quarta a segunda, das 10h às 18h

Mais informações aqui

Pina Estação

Elisa Bracher: formas vivas

Em “Elisa Bracher: formas vivas”, o público terá acesso a uma apresentação panorâmica do trabalho de Bracher, que responde ao espaço expositivo com três grandes instalações.

Data: 01 abr 23 a 17 set 23

Horário: de quarta a segunda, das 10h às 18h

Mais informações aqui

Museu da Língua Portuguesa

Exposição temporária Essa nossa canção + exposição principal do Museu

A mostra aborda o elo profundo entre a língua portuguesa e a canção popular brasileira.

Data e horário: de terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

Mais informações aqui

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/68203

Teatro

Teatro Sérgio Cardoso

Espetáculo Teatro Cego – Um Outro Olhar

Data: 07/09

Horário: às 17h

Local: Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno

Endereço: Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

Ingressos: Entrada gratuita | Distribuição de ingressos na bilheteria a partir de 1 hora antes da sessão

Duração: 60 minutos / Livre / Capacidade da Sala: 80 lugares

Mais informações: Teatro Sérgio Cardoso

Sala São Paulo

Concertos Matinais

Data: Domingos, às 11h

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos gratuitos (distribuição na segunda-feira anterior ao concerto, às 10h)

Bilheteria (INTI): Neste link

Obs: No dia da apresentação, uma cota de 100 entradas é distribuída ao público.

Mais informações: OSESP e Sala São Paulo

Encontros Históricos

Chico César, Mariana Aydar & Mestrinho

Data: 09/09

Horário: 22h

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Recomendação etária: 7 anos

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 200,00 (valores inteiros*)

Bilheteria (INTI): Neste link

Fábricas de Cultura

Apoio das Fábricas de Cultura

100% FAVELA 2023

Data: 09/9, sábado

Horário: das 12h às 23h, e 10/09, domingo, das 01h às 12h | maiores de 14 anos

Local: Favela Godoy – Rua Adoasto de Godoi, 4 Continuação da Av Sabin – Capão Redondo – São Paulo/SP

Gratuito

Mais informações: Fábricas de Cultura

Fábrica de Cultura Osasco

Abertura da exposição tudo que vem do nada e bate-papo com Mendesculpa

Data: 6/9, quarta-feira. Até 30/9 | Livre | Presencial na unidade

Horário: das 15h às 16h

Gratuito

Mais informações: Fábricas de Cultura

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Construindo imaginários: a independência do brasil

Data: 7/9, quinta-feira

Horário: das 12h30 às 14h – Livre

Local: Fábrica de Cultura Capão Redondo – Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conjunto Habitacional Jardim São Bento – São Paulo/SP

Gratuito

Mais informações: Fábricas de Cultura

Fábrica de Cultura Vila Curuçá

Oficina de Criação: Pintando a Independência

Data: 07/9, quinta-feira

Horário: às 11h

Local: Fábrica de Cultura Vila Curuçá – R. Pedra Dourada, 65 – Jardim Robru, São Paulo – SP

Gratuito

Mais informações: Fabrica de Cultura

Fábrica de Cultura Sapopemba

Roda De Conversa: Setembro Amarelo

Descritivo: Diálogo com jovens e crianças sobre a importância da saúde mental e como buscar amparo emocional em momentos de dificuldade, através de uma live no Instagram da Fábrica de Cultura Sapopemba.

Data: 07 de setembro

Horário: às 15h, no Instagram: @fabricadeculturasapopemba

Mais informações: Fabrica de Cultura

O Mundo do Circo SP

Os Mestres em Cena – Espetáculo circense com artistas idosos

Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo

Data: Dia 9 de setembro

Horário: Às 17h, livre

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru

Duração: 90 min

Gratuito

Exposição “Mundo do Circo”

Dias: Terça a domingo, das 11h às 18h

Local: O Mundo do Circo SP

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru

Biblioteca Parque Villa-Lobos,

Oficina Cosplay: braceletes de super-heróis

Data: em 9/9, das 13h30 às 15h30, com Jeffrey Haiduk

A partir de 10 anos.

Gratuito, não precisa de inscrição

Mais informações: BVL

Museu do Café

Visita mediada à Torre do Relógio

A ação “Visita à Torre do Relógio” conta com apresentação dos principais elementos que compõem a arquitetura da torre, com destaque as quatro esculturas presentes em seu topo. Após, será realizada a visita ao seu interior, com paradas no relógio e na área exterior, com visão panorâmica do Porto de Santos.

Data: 07/09

Horário: 11h

Inscrições pelo e-mail: inscricao@museudocafe.org.br

Museu do Café

Visita mediada “Arquitetura da Bolsa Oficial de Café”

A ação “Arquitetura da Bolsa Oficial de Café” apresenta, a partir da leitura dos símbolos presentes na fachada e no interior do prédio, como elementos arquitetônicos refletem o contexto social e econômico da sociedade durante o período do ciclo do café.

Data: 07/09

Horário: 14h

Inscrições pelo e-mail: inscricao@museudocafe.org.br

Museu do Café

Oficina de esculturas

Em comemoração ao aniversário de 101 anos do prédio da Bolsa Oficial de Café, uma oficina de escultura para iniciantes será ministrada pelo artista Luis Garcia Jorge. Na ocasião, os participantes poderão produzir miniaturas de argila inspiradas nas quatro esculturas presentes na Torre do Relógio do edifício.

Data: 07/09

Horário: 15h30

Inscrições pelo e-mail: inscricao@museudocafe.org.br

Teatro Estadual de Araras

Jasmim e a Última Flor

Data: 7 de setembro, quinta-feira, 19h

Ingressos: Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Classificação etária: Livre

Mais informações: Teatro Estadual de Araras