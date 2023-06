Contabilidade: essencial para o crescimento de um negócio

Embora tenha nascido em Mogi das Cruzes, no antigo Hospital Mãe Pobre, sempre morou em Suzano e se considera suzanense da gema.

Veja a entrevista exclusiva concedida por ele ao Circuito Alto Tietê.

DS: Qual sua relação com a cidade de Suzano?

Robinho: Suzano é minha cidade do coração, pois foi onde cresci, formei minha família, trabalhei na Prefeitura e abri meu negócio. É ela que desde sempre me ofereceu muitas oportunidades e momentos felizes. Tenho muito orgulho da minha história aqui, principalmente por me conectar com as minhas raízes e me proporcionar lembranças nostálgicas da minha infância ao lado dos meus pais e meus irmãos.

DS: Conte um pouco sobre a sua trajetória profissional?

Robinho: Sou bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Contabilista. Iniciei minha trajetória profissional na Contabilidade da Prefeitura de Suzano. Tive três bons professores, o Ticão, a Diva e o Jorge Romanos, foram verdadeiros mentores de carreira e de vida.

Me especializei em Administração Pública pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), e comecei a investir mais na área da Contabilidade e Finanças Pública. Passei por vários cargos em Suzano, sempre relacionados a Administração e Finanças, e posteriormente, fui secretário da Fazenda da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Neste período, dentro da gestão municipal, participei do planejamento, da elaboração e da execução dos Orçamentos municipais, do relacionamento das Prefeituras com o Tribunal de Contas do Estado de boa parte das cidades do Alto Tietê. Depois de um longo caminho na área pública, optei por ingressar no privado, voltado ao empreendedorismo e a gestão de negócios. Acho que conheci os dois lados da moeda, o público e o privado.

DS: Quando você decidiu montar seu escritório?

Robinho: Visando alcançar a minha estabilidade financeira, criei meu próprio escritório de contabilidade, que era um grande sonho pessoal. Comecei do zero e fui aprender diariamente na prática todos os processos, realizando diversos serviços desde office-boy até a realmente me tornar o que sou hoje, CEO da Contabyte Contabilidade e Inteligência Digital.

DS: Além de ter o escritório de contabilidade, você também é professor?

Robinho: Em 2016, fui convidado para compor o quadro de docentes da Faculdade de Suzano (Unisuz) no Curso de Ciências Contábeis, e depois em 2020 passei a exercer esta profissão acadêmica no Centro Universitário Unipiaget, assumindo o cargo de Coordenador dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis, realizando assim outro sonho que eu tinha desde pequeno: o de ser professor.

DS: Qual o maior desafio para quem quer abrir um negócio hoje em relação à parte contábil?

Robinho: Acredito que o maior desafio seja a organização de uma empresa. A Contabilidade representa essa organização pois ela é a fotografia de um negócio, e nela que vamos avaliar os resultados.

Como o Robinho se descreve? Quais as principais características?

Robinho: O Robinho é um entusiasta da vida. Gosta de trabalhar bastante, de estar sempre estudando e se atualizando das novidades do mercado, conhecendo novas pessoas e negócios, mas acima de tudo, o Robinho ama aproveitar a vida com a família e amigos, na tranquilidade de casa. Acredito que minhas principais características sejam a perseverança, simplicidade, respeito e ética.

Robinson Fernandes Morais Guedes, mais conhecido como "Robinho", é professor universitário, empresário contábil e consultor em Administração e Finanças Públicas.